الداخلية تعد كتاب النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين

قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكترونى لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين.

ولتحميل الكتاب يرجى الدخول على الرابط التالي أو الضغط هنا



https://moi.gov.eg/pdf/hij-anual.pdf

وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي في إطار الإهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1444هـــ..

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وكان في وقت سابق كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أهم الإجراءات التي يجب اتباعها خلال رحلة الحج وقبل السفر.

فيروس كورونا



ونصح بضرورة الحرص على تلقي التطعيمات اللازمة منها التطعيم ضد الالتهاب السحائي وتطعيمات فيروس كورونا



ونصح بضرورة اتباع عدة إجراءات أثناء السفر منها:

١-تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان

٢- الحرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر

٣- تنظيف اليدين باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين

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٤- عدم تبادل الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين

٥- التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام

٦- استخدام سجادة الصلاة الخاصة

٧- تجنب العناق أو التقبيل

٨- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية

٩- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة (تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات

١٠- تناول أغذية طازجة مع الخضروات والفواكه - شرب المياه بكثرة

١١- طوال فترة الرحلة يجب مراقبة الصحة جيدا واستشارة البعثة الطبية عند الشعور بأي حالة مرضية.

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