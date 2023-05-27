قصر الأمير طاز يستضيف حفل فريق أكورديونيلا غدا

يستضيف قصر الأمير طاز والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فني لفريق أكورديونيلا للموسيقى وذلك في تمام الثامنة من مساء غدا الأحد الموافق ٢٨ مايو الجاري.

فريق أكورديونيلا

ويقدم الفريق مجموعة متميزة من الألحان الشرقية والغربية المتميزة بقيادة المؤلف الموسيقي وعازف الأكورديون رفيق جمال بمشاركة الفنانين أحمد عادل على الدرامز، ودانيال جوزيف على الجيتار.

و تأسس الفريق عام 2021 وشارك فى عدد من الحفلات بقصر البارون إمبان، ودار الأوبرا وغيرها.

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قصر الأمير طاز

وكان قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية قد استضاف مؤخرا حفل نجوم مصرية بقيادة المايسترو مصطفى مهدى.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني المتميزة منها: "اللي بنى مصر"، "ميدلي وردة"، "توبة" أداء ياسر. العشري، "عيناك ليال صيفية" أداء ايناس عامر، "مستنياك" أداء ليل عبدالله، "أول مرة تحب" أداء صبري دهب،"عيون القلب" أداء خلود خالد، "وحشتني" أداء سما كرم، "أهو ده اللي صار" أداء كريم معتز، "تلات سلامات" أداء اسلام ابوعوف، "ميدلي عدوية" أداء حمادة المنسي، "أما براوة" أداء رنا العطفي ".

جدير بالذكر أن فرقة نجوم مصرية أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا فى دار الأوبرا، قصر المانسترلى، قصر الأمير بشتاك، وغيرها.