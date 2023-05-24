الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

قصر الأمير طاز يستضيف فرقة نجوم مصرية ومعرض آدم غدا

حفل فرقة نجوم مصرية،
حفل فرقة نجوم مصرية، فيتو

يستضيف قصر الأمير طاز والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء غد الخميس الموافق 25 مايو الجاري، حفل نجوم مصرية بقيادة المايسترو مصطفى مهدى.

 

حفل فرقة نجوم مصرية 

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني المتميزة منها: "اللي بنى مصر"، "ميدلي وردة"، "توبة" أداء ياسر. العشري، "عيناك ليال صيفية" أداء ايناس عامر،  "مستنياك" أداء ليل عبدالله، "أول مرة تحب" أداء صبري دهب،"عيون القلب" أداء خلود خالد، "وحشتني" أداء سما كرم، "أهو ده اللي صار" أداء كريم معتز، "تلات سلامات" أداء اسلام ابوعوف، "ميدلي عدوية" أداء حمادة المنسي، "أما براوة" أداء رنا العطفي ".

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فرقة نجوم مصرية 

جدير بالذكر أن فرقة نجوم مصرية أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التى لاقت نجاحا كبيرا فى دار الأوبرا، قصر المانسترلى، قصر الأمير بشتاك، وغيرها.


معرض آدم 

ويسبق الحفل وفى تمام السابعة مساء معرض أدم والذي يضم مجموعة من أعمال نخبة من الفنانين فى النحت، الرسم، التصوير، الحفر، الموزايك، الزجاج المعشق، ويستمر المعرض حتى 8 يونيو القادم.

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