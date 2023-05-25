في قصر الأمير طاز "عسلية "غسان و"يوم جديد" لـ دنيا
يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا لمحبي آلة العود للثنائي الشهير دينا وغسان، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 26 مايو 2023.
دنيا وغسان
يهدى الثنائي الجمهور مقطوعتين جديدتين تعزف لأول مرة باسم "يوم جديد" تأليف دينا عبد الحميد وهي تعبر عن اليوم الجديد كفرصة جديدة مملوءة بالتفاؤل والأمل، كما يقدم "غسان اليوسف أحدث مؤلفاته" عسلية "، وهي تعبر عن فرحة الأطفال في مصر عند تناولهم" العسلية "في المناطق الشعبية التراثية بالقاهرة، ومنها ينتقل إلى صعيد مصر أصل هذه الحلوى.
كما يقدم الثنائى مجموعة من أحدث أعمالهما منها:" حياة "،" صباح صعيدي "،" رحالة السلام "، و" غزال "، بالإضافة لعزف مقطوعات من التراث المصري والسوري.
يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي يعزف على آلة عود واحدة، وتفردا بعزف تقنية" أصبع ووتر "، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، أقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.