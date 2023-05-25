الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

في قصر الأمير طاز "عسلية "غسان و"يوم جديد" لـ دنيا

غسان ودنيا، فيتو
غسان ودنيا، فيتو

يقيم قصر الأمير طاز  التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا لمحبي آلة العود للثنائي الشهير دينا وغسان، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 26 مايو 2023.

 

دنيا وغسان

يهدى الثنائي الجمهور مقطوعتين جديدتين تعزف لأول مرة باسم "يوم جديد" تأليف دينا عبد الحميد وهي تعبر عن اليوم الجديد كفرصة جديدة مملوءة بالتفاؤل والأمل، كما يقدم "غسان اليوسف أحدث مؤلفاته" عسلية "، وهي تعبر عن فرحة الأطفال في مصر عند تناولهم" العسلية "في المناطق الشعبية التراثية بالقاهرة، ومنها ينتقل إلى صعيد مصر أصل هذه الحلوى.


كما يقدم الثنائى مجموعة من أحدث أعمالهما منها:" حياة "،" صباح صعيدي "،" رحالة السلام "، و" غزال "، بالإضافة لعزف مقطوعات من التراث المصري والسوري.


يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي يعزف على آلة عود واحدة، وتفردا بعزف تقنية" أصبع ووتر "، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، أقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.

 

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