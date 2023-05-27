مخالفات بالجملة تضبطها الرقابة الإدارية بههيا شرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة... مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للارتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

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تكليف السكرتير العام بتشكيل اللجان للمرور مع الرقابة

وكلف المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات ( التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين والذي شكلها على الفور وقد قام رجال الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع اللجان المُشكله من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة ههيا لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أسفرت جهود الحملة عن ما رصد في قطاع التموين أنه تم ضبط مخالفات لعدد 2 محطة وقود تنوعت ما بين ( إدارة بدون ترخيص - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة ) كما تم ضبط عدد 8 مخالفات لعدد 8 مخابز المدينة تنوعت ما بين ( نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

عدم تواجد 250 من العاملين بمستشفى ههيا

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد 250 من العاملين بمستشفى ههيا المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.وعدم تواجد 2 من العاملين بالمركز الطبي بمدينة ههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد 2 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الشبراوين التابعة للمدينة ههيا وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل.

التفتيش على القطاع الصحى بمركز ههيا

وعدم تواجد 1 من العاملين بمخزن أدوية مدينة ههيا وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد الغياب وضبط ٤ مخالفات لبعض المنشآت الطبية الخاصة ( معامل تحاليل - عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية ). وبالمرور على صيدلية ومطبخ مستشفى ههيا المركزي تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية كذلك عدم الالتزام بالشروط الفنية لأحد منتجات الألبان وعدم توافر مستلزمات تشغيل ملصقات لتعريف وجبات المرضى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.بالإضافة إلى وجود عدد ١٣ جهاز معطل بمستشفى ههيا المركزي ( حضانة - تنفس صناعي - أشعة ثابت ومتحرك - منظار جراحي - سونار - سنتر فيوج ) بالإضافة إلى تعطل جهاز الإنذار، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة

منطقة الضرائب العقارية بههيا

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة ههيا تم ضبط عدد 3 مخالفات لعدد 3 مراكز والتي تقدم الخدمات التعليمية وذلك لقيام أصحابها بإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتنفيذ الغلق الفوري لها وتشميع أبوابها بالشمع الأحمر.

ضبط 46 مخالفة بالطب البيطرى

وفي قطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 مخالفة بمعرفة اللجنة المُشكلة من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) كما تم ضبط 8 مخالفات تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية) بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض ( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات وتم التحفظ علي عدد ٢٦ صنف بمعارض أدوية بيطرية مختلفة ( بيع أدوية بيطرية بأماكن غير مرخصة ومنتهية الصلاحية ) باسم المواطن ( ا.ع) والمواطن ( ا.م) والمواطن (ا.ع)و المواطنة ( م.م) بنواحي كفر دبوس/ عزبة العرب / عزبة خلوة أبو حطب / كفر المحمودية التابعين لمدينة ههيا.

عدم تواجد العاملين ببعض الجمعيات الزراعية

وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها على بعض الجمعيات الزراعية بمدينة ههيا عن كشف عدم تواجد ٤ من العاملين بالجمعية الزراعية وعدم تواجد 2 من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية كفر الظواهري وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كما تم ضبط شونة تجميع أتربة بنطاق الجمعية علي مساحة 6 قيراط تقريبا بحوض الخانية بإسم المواطن ( م. ع) ولم يقدم المختصين بالجمعية ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية كما ضبط مخالفة واحدة لمنشأة تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية ( وجود مبيدات محظور تداولها) وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التحفظ على عدد ٤ مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة.

سحب عينات من خطوط الطرد وتحليلها

وفي قطاع الخدمات والمرافق أسفرت جهود الحملة عن أنه تم سحب عدد ٦ عينات من ( خط طرد محطة هيها اليابانية - خط طرد محطة توسعات ههيا - مطبخ مستشفى هيها المركزي - مكتب صحة ههيا أول- مخبز الجزيرة 2- الإدارة البيطرية ) وتم إرسالها الى المعمل المشترك بالزقازيق لتحليلها كما تبين بعض السلبيات والتي تؤثر على محطة مياه ههيا المطورة والمتمثلة في (عدم وجود سلك ضيق حول المآخذ - قرب ماسورة الرؤية من المآخذ تحت التيار) وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن كشف عدم تواجد 4 من العاملين بمقر إدارة ههيا التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

مخالفات بقطاع المحليات من غياب وتراخيص

وأسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد عدم تواجد 17 من العاملين بديوان عام رئاسة مركز ومدينة ههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وضبط 4 مخالفات ترخيص بناء برئاسة مركز ومدينة ههيا (مخالفة الرسومات الهندسية ) صادرة باسم المواطن (م.م) والمواطن ( ١.م ) والمواطن ( س.ع) والمواطن (م.ا ) ووجود عدد 4 معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة ههيا بالاضافة إلى وجود إشغالات وتراكمات قمامة بشوارع (البحر - كوبري الأقصى - ميدان المحطة ) بالمدينة وتم التنبيه علي رئيس المركز بإزالة ورفع جميع المخالفات

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