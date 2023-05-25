الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: فتح باب التقديم لـ1KG والأول الابتدائى بالرسمية للغات

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،فيتو

أعلن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فتح باب التقديم إلكترونيًا بمرحلة رياض الأطفالkg1 بالمدارس الرسمية للغات، وكذلك الصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 م، وذلك بدءًا من الخميس  القادم الموافق 1 /6 /2023، مؤكدا أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله ، والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

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 التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الجارى إعداد تفعيله 

أكد  المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الجاري إعداده وتفعيله والإعلان عنه ، لقبول طلبات التقدم خلال الأيام القليلة القادمة وذلك علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية طبقا للمواعيد المقررة قانونا حتي 10 يوليو 2023، علي أن يقوم ولي الأمر بطباعة طلب الالتحاق الإلكتروني المرسل على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفة ولي الأمر عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقي ، ويسلم إلى اللجنة المشكلة بالمدرسة التي حددها ولي الأمر كرغبة أولى ولا يجوز غير ذلك، لافتا إلي أن القواعد والأوراق المطلوبة والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الاطفال (بالمدارس الرسمية للغات) للعام الدراسي 2023 / 2024 بالصور المرفقة.

التقديم اعتبارا من 1يونيه إلكترونيا 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم إن محافظ الشرقية قد اعتمد الضوابط والتعليمات المنظمة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي تتم إلكترونيا عن طريق ولي الامر من خلال بوابه مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ، وذلك في الفترة من 1 / 6 / 2023 وحتي 30 / 6 / 2023 ويمكن الاطلاع علي الضوابط والتعليمات المنظمة للتقدم لمرحلة الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024 من خلال الصورة المرفقة.

وحدة التيسير للانتقال لسوق العمل بالمديرية 

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية  قيام وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية والمدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية وعدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص بتنظيم ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 بمقر الاتحاد بشارع مدير الأمن أعلى الصالون الأخضر بالزقازيق من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة بعد الظهر، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية، مضيفا أن الشركات والمنشآت الصناعية المشاركة بالملتقي سوف تمنح الشباب مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة لافتا الي أنه يمكن التسجيل للحضور بالملتقي علي الرابط المخصص لذلك

رؤية المحافظ فى ملتقى التوظيف 

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته تدر عليه دخلا ثابتًا يُساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له مشيدا بالتعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية في تنظيم الملتقيات التوظيفية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري وتوفير حياه أفضل للمواطنين

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المعلمون ينهون التدريب 

وانهى المعلمون المتدربون لوظيفة معلم مساعد بالمرحلة الابتدائية  تدريبهم اليوم دون أي مشكلات تعوق التدريب ووالذى بتم تنفيذة  تنفيذا لتعليمات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بمتابعته للإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين فى “مسابقة 30 ألف معلم”

شروط القبول -فبتو

 

شروط القبول -فبتو
شروط القبول -فبتو

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محافظ الشرقية محمد الرشيدي الدكتور ممدوح غراب وكيل وزارة التربية والتعليم العلم يمثل قاطرة التنمية بمدارس المحافظة الرسمية لللغلت الاول الابتدائى

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