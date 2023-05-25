محافظ الشرقية يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ،ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

اللقاءات مستمرة مع النواب والشيوخ على مدار الاسبوع

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة على مدار أيام الأسبوع، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين في حضور الدكتور احمد عبد المعطى نائب المحافظ حيث استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. فيما ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته

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المحافظ يلتقى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحصارية

والتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات والمهندس أشرف غزل رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالصندوق واللواء عماد السعيد رئيس شعبة إدارة المهندسين العسكريين لمشروعات المحافظة والمهندسة سوزان نادر منسق مشروعات محافظة الشرقية لصندوق التنمية الحضارية

بحث الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة

وذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والجاري تنفيذها بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح أحمد عطية مسئول مشروع تطوير عواصم المدن بالإدارة المركزية للتخطيط بالديوان العام.

اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والعمل علي تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات المشتركة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة وسرعة إنهاء إجراءات توصيل المرافق والخدمات لتحقيق الإستفادة من مشروعي الحريري وكفر الحمام.

رئيس مجلس إدارة الصندوق

وبدوره أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية برئاسة مجلس الوزراء أنه تم الإنتهاء من حصر الإسكان الحكومي المتهالك بعدد 13 محافظة من ضمنهم محافظة الشرقية وتوفير أماكن بديلة لنقل المواطنين اليها والإستفادة منها في مشروعات استثمارية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق يسير بخطي ثابته ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد.كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات التنسيق مع وزارة الري لإقامة 2 قاعدة للكوبري على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر لتوسعة الطريق المؤدي لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة.وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الشرقية الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مبادرته للتطوير العمراني وعواصم المحافظات والمدن الكبرى من وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

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