السبت 27 مايو 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: بحث المشكلات الواردة بالمواقع والصحف الإلكترونية

بحث المشكلات الواردة
بحث المشكلات الواردة بالمواقع والصحف الالكترونية، فيتو

قال الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية إنه يضع فى أولى أولوياته  حل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏والمواقع الإلكترونية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورًا‎ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع ووردًا على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان " أهالي قرية العزازي يطالبون برصف طريق السعيدية " والذي  تسبب في كثرة الحوادث وتعرض المواطنين للخطر  أفادت مديرية الطرق والنقل بالشرقية أن مركزي فاقوس وأبو حماد يقعان ضمن خطة حياة كريمة (المرحلة الثانية ) والطريق المذكور مدرج بخطة الرصف وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق به.

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تغطية بلاعة صرف صحى 

وشكوى أخرى بعنوان " أهالي شارع مسجد القائد بالعاشر يطالبون بتغطية بلاعة صرف صحي " مما يعرضهم لخطر السقوط بداخلها حيث أفاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.أنه تم وضع غطاء على البلاعة المكشوفة وطبقة من الأسمنت حولها والـتأكد من إحكام غلقها وذلك حفاظًا على المارة وضمان عدم تعرضهم لأي إصابات واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان أهالي قريه الزعفرانية بالزقازيق يستغيثون من أعمدة الإنارة المتهالكة مما يهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي أفادت فى هذا الشأن رئاسة  كهرباء قطاعات الشرقية..أنه  فور ورود الشكوى تم التوجه للمنطقة المذكورة وشد الوصلات والأسلاك الكهربائية على الأعمده المتهالكة وذلك لرفع مستوى الإنارة بالقرية وحفاظًا على أرواح المواطنين. 

العديد من الخدمات الطبية 

هذا وقد أفادت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بخصوص نقص في عدد الأطباء والخدمات الطبية بالوحدة الصحية بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس مما يعرض حياة الأهالي للخطر بأنه يوجد بالوحدة العديد من الخدمات الطبية ومنها  أطباء في مختلف التخصصات   طبيب بشري وطبيب  اسنان وفني تركيب أسنان و  صيدلي و تمريض وفني معمل ) 

عيادة أسنان والتطعيمات وصحة المرأة 

بالإضافة إلى عيادة أسنان ومعمل تركيبات خاصة بها وكذلك التطعيمات المختلفة ( تطعيم كورونا -  تطعيم المدارس ) بالاضافة الى أعمال الرعاية الأساسية والشؤون الوقائية والوحدة منفذ بها جميع المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة ومنها السمعيات - الأم والجنين - الإعتلال الكلوي - صحة المرأة -  الانيميا والتقزم - كبار السن كما انه توجد وحدة إسعاف بقرية إكياد والتي تبعد عن الوحدة  4 كم تقريبا بالإضافة إلى عدد 2 وحدة  إسعاف بقرية الصالحية القديمة والتي تبعد عن الوحده بحوالي 5 كم.... جاء ذلك ردا علي ما نشر بموقع تحت عنوان " أهالي قرية العزازي بالشرقية يشكون من إهمال الوحدة الصحية "

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مخالفات جسيمة بمشتول السوق 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن الحملة سفرت جهودها عن رصد العديد من المخالفات بإحدى العيادات التخصصية، والتي تخص البيئة، ومكافحة العدوى، حيث تبين عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة للإشتراطات الصحية والبيئية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بغرفة التعقيم، كما تم رصد قيام مدير المنشأة بإضافة العديد من التخصصات الطبية بالعيادات بالدور الثاني غير المدرجة بالترخيص الممنوح للمنشأة، وتشغيل عيادة أسنان بدون ترخيص، كما يوجد بالدور الأول عيادات أخرى تخصصية تعمل بدون ترخيص.

 

 

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