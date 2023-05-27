السبت 27 مايو 2023
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الفيوم الصحراوي

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

حادث طريق الفيوم الصحراوي اليوم

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلابها على طريق الفيوم الصحراوي مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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