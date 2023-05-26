الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

36 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم غدا

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية، فيتو

تستقبل لجان الامتحانات غدا السبت بمحافظة الفيوم، 36 ألفًا و417 طالبًا، من طلاب التعليم الفني بأنواعه" تجارب - زراعي- صناعي"،  نظام 3 و5 سنوات، موزعين علي 90 لجنة سير امتحانات على مستوى الفيوم، ويؤدون اول ايام امتحانات المواد النظرية للدبلومات الفنية، بعد أن انهو امتحانات المواد العملية والمعملية الخميس الماضي.

الاستعدادات للامتحانات

وقالت الدكتورة اماني قرني إبراهيم،  مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية،  ومنها تجهيز (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

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خريطة لجان سير الامتحانات

ولفتت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن اللجان موزعة "38  لجنة صناعي نظام 3 سنوات – لجنتين صناعي إعداد مهني - لجنة واحدة صناعي نظام 5 سنوات  - 31 لجنة تجارى نظام 3 سنوات -  لجنة واحدة تجارى نظام 5 سنوات – لجنتين فندقي نظام3,و 5 سنوات – (8) لجان زراعي نظام 3 سنوات – 4 لجان زراعي إعداد مهني - لجنة واحدة تعليم مزدوج سكرتارية طبية وفني إداري –  لجنتين تعليم وتدريب مزدوج صناعي".

تجهيز الاستراحات

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز27 استراحة مخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من 'آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه" والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة. 

مركز توزيع الاسئلة

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 8 خطوط سير لامتحانات العملي و12 خط سير لامتحانات النظري خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل كراسات الامتحانات.

غرفة العمليات

ولفتت مديري مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية. 

يذكر أن امتحانات المواد العملية للدبلومات الفنية انتهت الخميس الماضي، وادي الطلاب الامتحانات العملية والمعملية، علي دفعات يومية حسب سعة الورش والمعامل، وتستمر امتحانات النواد العملية وفق الجداول التي أعدتها كل مدرسة بحسب سعة الورش والمعامل بها.

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