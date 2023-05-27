باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

كشفت دراسة حديثة عن أن التمارين الرياضية لها فائدة أخرى عديدة، منها أنها تجعلنا أكثر تسامحًا مع الألم، كما وجدت أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم مقارنة بمن يمارسون الرياضة بصعوبة.

واستخدم الباحثون في تلك الدراسة، التي أجريت في مدينة ترومسو بالنرويج بيانات 10.732 مشارك، تراوحت أعمارهم بين 30 و87 عامًا، وكان أكثر من نصفهم نساء.

التمارين الرياضية

وفي إطار البحث، خضع كل مشارك للتقييم مرتين، على مدى ثماني سنوات، للإجابة عن أسئلة حول مستويات نشاطهم البدني، والمشاركة في اختبار الضغط البارد، حيث يضع المشاركون أيديهم في الماء لأطول فترة ممكنة، لمعرفة مدى قدرتهم على تحمل الألم.

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وجد الباحثون أنه كلما كان المشاركون أكثر نشاطًا، تمكنوا من إبقاء أيديهم في الماء البارد لفترة أطول.

وتمكن أولئك الذين جرى تصنيفهم على أنهم نشيطون جدًّا من إبقاء أيديهم في الماء لمدة 115.7 ثانية في المتوسط ​​مقارنة بـ99.4 ثانية للمشاركين الأقل نشاطًا.

اكتشاف الأكاذيب

من جانب آخر، حدد باحثون بدقة بعض إشارات الخداع، مع وجود مناهج رواية القصص على رأس قائمتهم، فعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن الكذابين عادة ما يتجنبون النظر في الأعين أثناء النطق بأكذوبة، يزعم الخبراء أن هذا ليس هو الحال دائما.

وبدلا من ذلك، فإن قاعدتهم الأساسية البسيطة هي مراقبة مقدار التفاصيل التي يشاركها شخص ما أثناء سرد قصة.

طريقة اكتشاف الكذب

وقال برونو فيرشوير، الأستاذ المساعد في علم النفس الشرعي بجامعة أمستردام، والذي عمل في الدراسة: “من غير المنطقي جدا الاستماع إلى ما يقوله الناس وعدم الالتفات إلى جميع أنواع الإشارات الأخرى، مثل كيف بشكل مقنع أو عاطفي شخص ما ينقل قصته. لكن يمكن للأشخاص الذين يقولون الحقيقة أن يقدموا وصفا ثريا لأنهم اختبروا الحدث بالفعل، بينما على الرغم من أن الكاذبين يمكنهم التوصل إلى التفاصيل، إلا أن هذا يزيد من خطر كشفهم”.

اكتشاف الكذب

وأجرى خبراء من جامعة ماستريخت وجامعة تيلبورغ وجامعة أمستردام تسعة اختبارات منفصلة على أكثر من 1000 شخص لفحص قدراتهم على اكتشاف الكذب، حيث تضمن ذلك عرض مقاطع فيديو للمشاركين، وبيانات، ونصوص، وحسابات حية لسيناريو يتم سرده.

وفي الاختبار الأول، واجه 39 مشاركا عبارات – صحيحة ومختلقة – تصف الأنشطة الأخيرة للطلاب.

وتضمن ذلك روايات عن التجول في الحرم الجامعي والذهاب إلى الخزائن ووصف عملية تفكيرهم.

وبعد ذلك، كان على المشاركين تصنيف كل عبارة على مقياس من “مخادع تماما” (-100) إلى “حقيقي تماما” (+100)، مع فحص تفاصيل كل حساب.

وخلص الخبراء إلى أن الاعتماد على إشارة جيدة واحدة فقط للكشف عن الأكاذيب كان أكثر موثوقية من محاولة التعرف على حفنة من الإشارات.