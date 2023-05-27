رفع 1290 طن قمامة بشوارع وميادين الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهليه استمرارا تنفيذ احملات مكبره لنظافه الشوارع والقمامه والتجميل وصيانه اعمده الاناره العامه والحدائق بالمنطقه المركزيه وتجميل المنصورة.

حملات نظافة، فيتو



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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حملات نظافة، فيتو

استمر تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة..



هذا وقد أوضح "مختار" أنه تم رفع 1250 طن قمامة و10 أطنان أتربة و30 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل علي مدار 3 أيام صيانة ألعاب الاطفال بحديقة شارع الجيش وتقليم الأشجار والحشائش بالجزر الوسطي بكافة المناطق ورفع مخلفات تقليم النخل بحديقه الزراعيين وبالحدائق المفتوحة بشارع الجيش وبجوار مستشفي التامين الصحي وكذلك تطوير المشايات الموجوده بالحدائق وتشغيل المكنسيه علي الطريق الدائري ونزله كوبري سندوب.

حملات نظافة، فيتو

وتم رفع الأتربة منه وكذلك صيانه الإنارة العامة بشارع بهرند وميدان عزيزه الشناوي وشارع المضرب وتفريعاته وذلك في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة..



وقد أكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.