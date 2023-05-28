4.7 % صافي استحواذ المستثمرين الأجانب على التداولات بالبورصة خلال الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع نسبة 88.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7% والعرب على 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 74.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 16.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تعاملات المصريين

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.2%، وسجل العرب 8.2%.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6,908.0 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,381.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

كمية التداول

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 9.5 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,906 مليون ورقة منفذة على 358 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2,864 مليون ورقة منفذة على 379 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.. وقد استحوذت الأسهم على 98.51 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.49 % خلال الأسبوع.



أهمية الاستثمار في البورصة

من جانب آخر، قال حافظ سليمان خبير أسواق المال: إن مصر أكبر سوق استهلاكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي سوق مميز لكبار المستثمرين حول العالم علاوة على مشكلات أسواق العالم، حيث وصلت قيم الأصول وأسهم الشركات لقمم تاريخية، بينما الأسهم والأصول المصرية رخيصة بشكل غير مسبوق حرفيًّا.

وأشار إلى البورصة المصرية وغيرها من أوجه مجالات الاستثمار تحريك عجلة الاقتصاد محليًّا بتوسيع الملكية وحوكمة الشركات، حيث ستجبر السيولة الأجنبية للمسارعة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسيجذب الاستثمار الأجنبي قطعًا.

وأضاف حافظ سليمان أنه لا يوجد إقبال على الاقتراض من البنوك فى الوقت الحالي، بينما تتميز البورصة المصرية بالعديد من المزايا من بينها إمكانية تمويل المشروعات من خلال سوق الأسهم، وعن طريق المساهمة فى برنامج الطروحات المنتظرة.

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تداولات نهاية الأسبوع

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات البورصة الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.105 تريليون جنيه، لتخسر نحو 1.105 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% عند مستوى 3091 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 4665 نقطة.

تداولات جلسة الأمس

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.



تداولات منتصف الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

أخبار البورصة اليوم

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقاط.

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تداولات جلسة الاثنين

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.



تداولات بداية الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي أول تداولات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.094 تريليون جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

أخبار البورصة اليوم، فيتو

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 16860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% عند مستوى 3056 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4545 نقطة.