تعليم القاهرة: 47 ألفا و985 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ومدير مديرية تعليم القاهرة غرفة العمليات الرئيسية للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 (دور أول) حيث يؤدى( 47985) طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، موزعين على (197) لجنة، (23233 ) تجارى، ( 21994) صناعى، (2650 ) فندقى، (108) زراعى.

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الإطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان.

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الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات

وشدد " موسى " على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وعدم إصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدى بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الإمتحان وبعد أداء الإمتحان.

كما أشار إلى التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، الصحة، ومرفق الإسعاف، ورؤساء الأحياء، وذلك للتأمين المناسب للطلاب واللجان الإمتحانية. وأوصى " مدير المديرية" مديرى عموم الإدارت بالتواجد وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023م، اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ويؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023، بالإضافة إلى (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومع بدء الامتحانات تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام صورا من أسئلة وإجابات امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد دخول الطلاب للجان.

موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من اليوم السبت الموافق 20/ 5 /2023 للامتحانات التحريرية اعتبارًا من غدا السبت الموافق 27/ 5/ 2023 وتنتهى يوم الخميس الموافق 8/ 6/ 2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16 /6 /2023.