السبت 27 مايو 2023
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محافظات

مقتل فتاة وإنقاذ 8 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

المنزل المنهار بأسيوط،
المنزل المنهار بأسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار منزل ريفى مكون من طابقين بقرية نزلة المغربى التابعة لمركز البدارى وتواجد السكرتير المساعد وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى والإسعاف  بموقع الحادث وإنقاذ  8 أشخاص من سكان المنزل وانتشالهم من أسفل الأنقاض على قيد الحياة ووفاة فتاة من سكان المنزل.

انهيار منزل من طابقين 


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من طابقين بقرية نزلة المغربى التابعة لمركز البدارى ووجود بعض سكانا لمنزل اسفل الانقاض 
.
وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لسكرتير عام مساعد المحافظة المحاسب عدلى أبوعقيل وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

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وفاة فتاة أسفل الانقاض 


حيث انتقل إلى موقع الحادث كل من المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وقوات الحماية المدنية وفريق الانقاذ البرى وتم الدفع بعدد من سيارات حماية مدنية واكثر من 9 سيارات اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض وتم انقاذ 8 اشخاص من سكان المنزل واستخراجهم احياء من اسفل الانقاض وانتشال جثة فتاة وتم نقل المصابين وجثة الفتاة الى مستشفى صدفا المركزى،وتم توجيه فريق الاغاثة والدعم النفسى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور رئيس مركز البدارى ورئيس مركز صدفا ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار وجارى فحص المنازل المجاورة، كما زار السكرتير المساعد المصابين بمستشفى صدفا المركزى لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء.

 

 


 

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