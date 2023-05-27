فوائد التفاح على الريق، يحمي من السرطان والزهايمر ويقوي العظام

فوائد التفاح على الريق، عديدة ومختلفة، وقد لا يتخيلها البعض، وذلك لأن التفاح يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وفوائد التفاح على الريق تمنح كل أجزاء الجسم العديد من الفوائد الصحية، فيمكنه علاج العديد من الامراض، وحماية الجسم من العديد من الأمراض أيضا.

فوائد التفاح على الريق

التفاح الاحمر للصحة

وتقدم دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهم فوائد التفاح على الريق، مؤكدة أن الالتزام بتناول تفاحة واحدة يوميا على الريق يحقق تلك الفوائد التي تستعرضها في السطور التالية.

-إعلانات-

يحمي من جميع أنواع السرطان

من فوائد التفاح على الريق؛ أنه يحمي الجسم من جميع أنواع السرطان، فتناول التفاح بانتظام يساعد على خفض مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس بشكل كبير، خاصة قشر التفاح، لأنه غني بمركبات "التريتيربينويد"، التي تقلل من نمو الخلايا السرطانية في الكبد والقولون والثدي.

يقلل من خطر الإصابة بالسكري

أكدت الدراسات الطبية أن النساء الذين يتناولون التفاح بشكل منتظم تنخفض لديهم نسب خطر الاصابة بمرض السكري، فالتفاح غني بالألياف القابلة للذوبان التي تخفض مستويات السكر في الدم.

صحة القلب

يساعد التفاح في إبطاء تراكم الكوليسترول السيئ في الشرايين، نتيجة وجود مجموعة" الفينولية" بالتفاح، وهذه المجموعة تمنع تشكيل الكوليسترول في الشرايين، مما يحمي القلب من أمراض انسداد أو تصلب الشرايين التاجية.

يعالج الإسهال والإمساك

قد يستغرب البعض الأمر، لكنها الحقيقة، وهي أن التفاح يعالج الإسهال والإمساك، فالألياف الموجودة في التفاح تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، التي يؤدي اضطرابها إما للإصابة بالإسهال أو الإمساك.

التحكم بالوزن

من فوائد التفاح على الريق؛ أن تناوله بانتظام يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي، لأن الألياف الموجودة في هذه الفاكهة تمنحك الشبع لفترة طويلة، دون إضافة أي دهون للجسم.

الحصول على أسنان صحية بيضاء

عض ومضغ التفاح يساعد على تحفيز إنتاج اللعاب في الفم، وهذا يساعد على خفض مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان عن طريق خفض مستوى البكتيريا في الفم.

يمنع مرض الزهايمر

شرب عصير التفاح كل يوم يساعد على منع مرض الزهايمر، فتكشف دراسة حديثة أن الاستهلاك المنتظم للتفاح في أي شكل يساعد على محاربة شيخوخة الدماغ، أو الزهايمر.

يحمي من الشلل الرعاش

تكشف الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح بشكل منتظم تتراجع لديهم فرص الإصابة بمرض الشلل الرعاش، لغناها بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

يزيل سموم الكبد

الكبد هو المسؤول عن طرد السموم من الجسم، واستهلاك التفاح بشكل يومي يساعد على طرد جميع السموم من الجسم، لذلك فهو الأفضل لمسادعة الكبد على كفاءة العمل.

فوائد التفاح للبشرة

التفاح وفوائده

التفاح مصدر جيد لفيتامينات A، B و C، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، تحافظ على بشرتك صحية ومشرقة.

كما أنه يحتوي على العديد من المعادن الأساسية مثل الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها، وهذه المعادن تساعد في ضخ الأكسجين بشكل أفضل لخلايا الجسم.

تجديد الخلايا

التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة الجذور الحرة الضارة من الجسم، وتساعد أيضا في إعادة بناء وترميم الخلايا، وإصلاح الخلايا وتجديد الأنسجة.

صحة الجلد

المواد المضادة للأكسدة والألياف الموجودة في التفاح يساعدان على تحسين نسيج الجلد وابقائه مشرقا مرنا، كما أنه يمنع شيخوخة الجلد ويؤجل ظهور لتجاعيد والهالات السوداء والنمش.

فوائد التفاح للشعر

التفاح لشعرك

التفاح يساعد على نمو الشعر، ويمنع تساقطه، كما أنه يبقيه لامعا، ويعالج قشرة الرأس.

طريقة عمل فطيرة التفاح من مطبخ الشيف آسيا

فطيرة التفاح

وتعد فطيرة التفاح من أشكال الاستفاةد من تناول كميات كبيرة من التفاح، والاستفادة مما يحتو عليه من فيتامينات ومعادن، وتعد فطيرة التفاح من الحلويات الأمريكية الشهيرة، وهي من رموز الثقافة الأمريكية، والتي انتقلت إلى كل بلدان العالم، وأصبح لكل بلد بصمته في صنعها، فأصبحت هناك فطيرة التفاح الالمانية، وفطيرة التفاح الانجليزية، ولكن تظل الامريكية هي الأشهر، والتي تحاول كل ست بيت إجادة عملها، لطعمها المميز اللذيذ.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل فطيرة التفاح الشهيرة، بخطوات بسيطة، ستبهر أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات فطيرة التفاح:

٤ أكواب دقيق

٣٠٠ جرام زبدة

٣٠٠ جرام سكر بودرة

٢ بيض

ملعقة صغيرة فانيلا

رشة ملح

الحشوة:

٦ حبات تفاح اخضر مقشرة ومقطعة شرائح

ربع كوب سكر بني

٤ ملاعق كبيرة زبدة مذابة

ملعقة كبيرة قرفة

رشة جوزة الطيب

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيلا

للتزيين:

صفار بيضة مخفوقة مع قليل من الماء

مربى مشمش للتلميع

طريقة تحضير فطيرة التفاح:



تخفق الزبدة مع السكر في العجّانة إلى أن يتجانس.

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى.

تضاف الفانيلا ورشة الملح ثم الدقيق.

بمجرد إضافة الدقيق تعجن العجينة على الخفيف، كي تمتزج المكونات ولا يتشكل عرق العجين.

تغطى وتترك لترتاح بالثلاجة مدة ساعة.

تفرد على سطح مرشوش بالدقيق ثم تفرد نصف الكمية على قالب التارت، ثم تثقب بالشوكة.

يمزج التفاح مع مكونات الحشوة ثم يوضع فوق عجين التارت.

يغطى التفاح بطبقة أخرى من العجين، ثم تثقب من المنتصف وتدهن بمزيج البيض والماء.

تطهى في فرن متوسط الحرارة مدة ٤٥ دقيقة، إلى أن تصبح ذهبية اللون.

تلمع بمربى المشمش ثم تقدم بالهنا والشفا.