فوائد الأناناس، يقوى المناعة وينشط المخ ومهم فى فترات الريجيم

فوائد الأناناس، الأناناس من الفاكهة الاستوائية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المختلف، وتتميز بشكلها الغريب ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد الأناناس عديدة، فهو يحتوى على عدد من العناصر الغذائية المهمة، وعرف بقدرته على إنقاص الوزن لأنه يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وينصح به الخبراء.

أهمية تناول الأناناس فى الريجيم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن فوائد الأناناس عديدة، والأناناس من الفاكهة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، كما أنه منخفض السعرات الحرارية مما يجعله العصير المثالي أثناء عمل الريجيم، بشرط أن يكون طازجا، وفوائد الأناناس للصحة تجعل تناوله ضروريا طوال الصيف.

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فوائد الأناناس

وأضاف السيد، ومن فوائد الأناناس

مضادات الأكسدة

يحتوي الأناناس على مضادات الأكسدة؛ التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تلعب دورا كبيرا في الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

فيتامين C

يدعم فيتامين C نظام المناعة بالجسم، والأناناس غني بهذا الفيتامين، الذي يجعل جسمك يقاوم نزلات البرد وغيرها من الفيروسات، وتناول كوب واحد من الأناناس الطازج يوفر لك ما يحتاج إليه جسمك في اليوم من فيتامين C.

منخفض السعرات

الأناناس الطازج منخفض السعرات الحرارية، فكوب واحد منه يحتوي على أقل من 100 سعر حراري، لذا يمكن تناوله في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن كوجبة خفيفة.

منخفض الصوديوم

يقلق الكثيرين من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، لما له من آثار ضارة على الجسم في مقدمتها رفعه لضغط الدم، ولكن الأناناس يحتوي على معدلات منخفضة من الصوديوم.

يعزز المناعة

الأناناس يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، فيتامين C والسيلينيوم وفيتامين B6، المنجنيز، النحاس، الثيامين، وأكثر من 15 مركب من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد على الحفاظ على صحتك، وعزز جهاز المناعة لحماية الجسم من مسببات الأمراض.

فوائد الأناناس، فيتو

يعزز نشاط الدماغ

الأناناس مصدر ممتاز للسكريات الطبيعية، والتي توفر الجلوكوز الضروري لجسمك، والذي يساعد على توازن مستويات السكر في الدم، ويحسن وظيفة الدماغ، ويعزز الإدراك، ويحسن التركيز.

لعلاج نزلات البرد

الأناناس يقاوم السعال والبرد لأنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، كما يمكنه محاربة الفيروسات المسببة لهذه الأمراض.

لعلاج السعال

يحتوي الأناناس على عنصر "البروميلين" الذي يمكن أن يساعدك على التخلص من السعال كما يخفف المخاط، إلى جانب أن البروميلين يساعد على الهضم الجيد.

الحفاظ على عظامك

يمكن للأناناس أن يحافظ على عظامك قوية، لأنه يحتوي على كميات عالية من المنجنيز الذي يعمل على بناء العظام والأنسجة الضامة.

تقوية اللثة

يحافظ الأناناس على اللثة التي تحمي أسناننا، وتبقيها صحية وقوية.

الأفضل للعينين

الأناناس يحمي من الإصابة بمرض الضمور البقعي الذي يصيب العين، وهو مرض يتسبب في فقدان البصر عند البالغين، كما يسبب الأضرار لشبكية العين، مما يؤثر على الأنشطة اليومية مثل القراءة والرؤية الجيدة بشكل عام، لأنه يحتوي على الكاروتين.