السبت 27 مايو 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكركديه، مطهر معوي ويعزز صحة الكبد ويقاوم الفيروسات

فوائد الكركديه، فيتو
فوائد الكركديه، فيتو

فوائد الكركديه، الكركديه مشروب عشبي شهير له فوائد عظيمة وكان يستخدم فى الطب القديم، ويستخدم كعصير وفوائده معروفة.

وفوائد الكركديه، عديدة أشهرها أنه يخفض ضغط الدم المرتفع وغنى بمضادات الأكسدة ويساعد فى تهدئة الاعصاب وعلاج الانيميا.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركديه

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الكركديه زهرة استوائية، وهو غني بالكالسيوم وفيتامين سي، والحديد، ويستخدم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويدعم صحة القلب ويعمل على توازن السوائل في الجسم.

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فوائد الكركديه

وأضافت منى، وللكركديه فوائد عديدة، ومن فوائد الكركديه البارد:-

علاج الضغط المرتفع

الكركديه من أهم وأفضل المشروبات التي تقلل ضغط الدم المرتفع، سواء كان باردا أو مغليا، على خلاف ما يعتقد البعض أن مفعوله مع مرضى الضغط فقط إن كان باردا.

يساعد على الهضم

يعد الكركديه من المشروبات التي لها مفعول قوي وسريع على الجهاز الهضمي، فهو يساعد على الهضم بشكل جيد وهادئ، لأنه يزيد العصارات الهاضمة.

مطهر معوي

الكركديه مطهر معوي طبيعي، ولذلك فهو مفيد لحالات الإسهال الميكروبي، ومضاد لديدان الأمعاء، كذلك مشروب الكركديه مهدئ جيد للأعصاب.

فوائد الكركديه، فيتو 

صحة الكبد

يدعم الكركديه الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد، مما يحافظ على صحة الكبد.

محاربة الفيروسات

يحتوي الكركديه على فيتامين سي "ج"؛ لذلك فهو من المشروبات المفيدة، في علاج البرد والانفلونزا.

مصدر لمضادات الاكسدة

يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة جيدة وقوية، مما يجعل الكركديه من المشروبات التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، التي تحاول تدمير خلايا الجسم، وبالتالي فهو يقوي الجهاز المناعي.

كما أنه يقي من الإصابة بالالتهابات المختلفة بالجسم بشكل عام.

تقليل الكوليسترول

الكركديه يقلل الكوليسترول في الدم، كما يقلل الدهون الثلاثية، وبالتالي يحافظ الكركديه على صحة القلب والشرايين.

فوائد الكركديه في علاج آلام النقرس

يعتبر الكركديه من النباتات المفيدة في تخفيف آلام النقرس والروماتيزم، وذلك بعمل مستحلب من الكركديه عن طريق طحن أزهار الكركديه طحنا متوسطا، ثم يؤخذ من هذا المجروش ملء ملعقة صغيرة.

ويوضع في كوب زجاجي ويصب عليه الماء المغلى فورا، ثم يحرك جيدا ويغطى ثم يشرب بعد خمس عشرة دقيقة ويتناول منه كوبان يوميا بمعدل كوب بعد الإفطار وآخر بعد العشاء.

مخاطر الكركديه

-ويحذر على مرضى قرحة المعدة تناول مشروب الكركديه لأنه يزيد من حموضة المعدة والتهابها.

-ومن يعاني من الضغط المنخفض عليه الحذر من تناول الكركديه، لأنه يعمل على خفض ضغط الدم بشكل أكبر.

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-وعلى مرضى السكري الحذر أيضا من شرب كميات كبيرة من الكركديه؛ لأنه يؤدي إلى تقليل مستويات السكر في الدم.

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فوائد الكركديه الكركدية الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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