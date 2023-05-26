أخبار الحوادث اليوم: القبض على مدير ملاهي أطفال بالإسكندرية بعد سقوط إحدى الألعاب.. وشاب يقتل شقيق خطيبته في روض الفرج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قتل شاب شقيق خطيبته شنقا في روض الفرج خنقا أثناء مشاجرة بينهما بسبب دفاعه عن شقيقته.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء فى منطقة البساتين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارسة عقار وعاطل بقصد السرقة، عقب استدراجه بزعم قضاء ليلة حمراء مع المتهمة الأولى، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، عقب سقوط لعبة داخل الملاهى، مما أدي إلي إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

شهدت منطقة سموحة في الإسكندرية، إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال إثر سقوط إحدى ألعاب الملاهى، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

لقي عاملان مصرعهما بعدما انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة أبو النمرس، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثتين وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات)؛ فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على القبض على المتهم بقتل شخص بالتعدى عليه بآلة حادة على رأسه، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات فى منطقة كرداسة.

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على دائري الوراق اتجاه المريوطية، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة"..

و أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية") عن ضبط 6 قضايا عبارة عن (6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي) بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنا و55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 أطنان و10000 كرتونة مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ورقية – 20 طنا مواد كيمياوية سائلة تستخدم في تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانات معبأة بالأكسجين الطبي والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بأعمال التسول واستجداء المارة، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة في منطقة مصر القديمة.