الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

الداخية تنظم قافلة إنسانية وطبية في محافظات الصعيد (فيديو)

مبادرة كلنا واحد،فيتو
مبادرة كلنا واحد،فيتو

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية -  لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات)؛ فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. 

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و اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظات الصعيد، من بينها محافظة المنيا لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. 
 
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.


كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.


وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن. 
 

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الرئاسية حياة كريمة السيدات المعيلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كلنا واحد معك فى كل مكان وزارة الداخلية محافظة المنيا

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