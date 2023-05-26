إصابة 6 أشخاص في سقوط إحدى ألعاب الأطفال بالإسكندرية

شهدت منطقة سموحة في الإسكندرية، إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال إثر سقوط إحدى ألعاب الملاهى، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهٍ بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال، ما أدى إلى إصابة 6 بإصابات مختلفة، بدائرة القسم وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المكان، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.