حملة على المصانع العشوائية في الجيزة (صور)
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة"..
و أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية") عن ضبط 6 قضايا عبارة عن (6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي) بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنا و55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 طن و10000 كرتونة مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ورقية – 20 طنا مواد كيمياوية سائلة تستخدم في تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانة معبأة بالأكسجين الطبي والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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