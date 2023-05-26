الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حملة على المصانع العشوائية في الجيزة (صور)

حملة لشرطة المسطحات،
حملة لشرطة المسطحات، فيتو

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة"..

و أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية") عن ضبط 6 قضايا  عبارة عن (6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي) بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنا و55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 طن و10000  كرتونة مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ورقية – 20 طنا مواد كيمياوية سائلة تستخدم في تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانة معبأة بالأكسجين الطبي والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة. 

-إعلانات-

 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات اسطوانات الاكسجين اعادة تدوير الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

الشرطة تحرر 218 مخالفة لمحال لعدم الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء

كشف غموض وفاة شخص وإصابة آخر في قنا

بقيمة ملايين الجنيهات.. حبس 25 متهما بتهمة حيازة والاتجار في المخدرات

تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل في الجيزة

حالات سحب رخصة القيادة 2023 (إنفوجراف)

حملة أمنية بأسيوط تضبط 43 قطعة سلاح نارى

تحرير 2065 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى والتحفظ على 46 سيارة ودراجة نارية

الحالة المرورية اليوم، شارعا شبرا ورمسيس وكوبري أكتوبر و26 يوليو الأكثر زحاما

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية