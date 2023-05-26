الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

القبض على المدير المسئول عن سقوط ملاهٍ فى الإسكندرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، عقب سقوط لعبة داخل الملاهى، مما أدي إلي إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

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البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهٍ بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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