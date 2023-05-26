أخبار مصر اليوم: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا.. والنقل تعلن خدمة جديدة لركاب القطار الكهربائي

نشر قسم الأخبار بجريدة فيتو على مدار الساعات الماضية، العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

تفاصيل اجتماع جبران مع رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول بالمحافظات، جاء ذلك بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين.

وأكد جبران على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه اللجان النقابية بالشركات، في مناقشة مشاكل العاملين في القطاع، ووضع الخطط والمقترحات لحلول تلك المشاكل، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة انعقاد دورية للجان على أن تشمل تلك الخطة زيارات دورية لشركات القطاع، وذلك لتحقيق التواصل المطلوب مع إدارات الشركات والعاملين بها والتي من شأنها تقريب وجهات النظر وتحقيق تفاوض بناء مع إدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين ويحقق مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تجنب الخلافات الداخلية بين النقابيين.

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موضوعات خطب شهر يونيو 2023

نشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو ٢٠٢٣م والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة الأولى ٢ يونيو ٢٠٢٣م: احترام الكبير.

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م: الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

ضبط ٥٥٠ قرصا مخدرا في حقيبة راكب وجيوب ملابسه بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، استوقف أيمن علي الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

الأرصاد الجوية: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا وهذه نصيحتنا للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي معظم أنحاء البلاد غدا.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: ينتظر وصول درجات الحرارة على القاهرة الكبرى غدا السبت إلى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، لذلك يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.



النقل تعلن خدمة جديدة لركاب القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت وزارة النقل توفر أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر.

كما توفر الوزارة أماكن انتظار للسيارات بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم ب 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بـ 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، إتاحة نتيجة الصف الأول الإعدادى للفصل الدراسي الثاني 2023،عبر موقع بوابة التعليم الأساسي على هذا الرابط من هنـــــا

وأعلنت مديرية تعليم القاهرة ظهور نتيجة الترم الثاني 2023 على التليفون الأرضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757 أو عن طريق المحادثة الآلية في اللينك.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 27-5-2023 في مصر

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية

خطة مطار القاهرة لتقليل زمن الانتظار أمام سيور حقائب السفر

يسعى مطار القاهرة الدولي، إلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمسافرين لراحتهم، حيث تم تطوير سيور الحقائب لمنع حدوث تكدسات داخل صالات السفر.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض أهم أعمال تطوير مباني الركاب كالتالي:

- تم تنفيذ ‏خطة تطوير كاملة بمبنى الركاب رقم (1) شملت إحلال وتجديد جميع شاشات عرض رحلات الطيران بجميع صالات السفر والوصول بمبنى ‏الركاب رقم ١، وتوفير شاشات ٧٥ بوصة لعرض بيانات الرحلات أمام مداخل الصالات كما تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد جميع كاونترات الموازين بصالة السفر الدولى، وتوفير ‏ماكينات تغليف الحقائب كما تم تحديث جميع دورات المياه وتم تركيب ‏‏(١٠) مظلات أمام صالتي السفر والوصول الدولى للمودعين والمستقبلين.

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السوري سبل تعزيز التعاون

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظيرها السوري لؤي عماد الدين المنجد، وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية شملت قضايا المجتمع المدني، وحوكمة منظومة التبرعات، وتكافؤ الفرص للنساء وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية.

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