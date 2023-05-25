الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (صور)

سامح شكرى ومبعوث
سامح شكرى ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا،فيتو

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في جنيف.

سبل حل الأزمة السورية 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.  كما أكد شكري مجددًا أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، فضلًا عن امتداد آثارها في المنطقة، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

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العمل مع اللجنة الوزارية العربية

ومن جانبه، فقد أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقًا لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجددًا تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية.

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سامح شكري سوريا دمشق

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