الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

ضبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء ومخدرات بمطار القاهرة

ضبط محاولتي تهريب
ضبط محاولتي تهريب بمطار القاهرة،فيتو

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة أجنبية بحوزتها كمية من الأسلحة البيضاء، وراكب أجنبي أيضا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات وسلاح أبيض، وتم تحرير محاضر للراكبين.

 

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي: إن المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 

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جمارك مطار القاهرة

وبتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكبة، وقام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الاسلحه البيضاء.


وقام أحمد حسن الحكش مدير الجمرك، بتكليف لجنة لجرد وتوصيف المضبوطات التي بلغ عددها ١٠ أسلحة بيضاء، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنها ١٠، تسعة منها داخل جراب والعاشرة بدون علبة، محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.


تهريب أسلحة بيضاء

واضافت المصادر أن الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة، استوقف خالد حسام الديب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من متنوعة من المخدرات وسلاح أبيض.

 

وقام أحمد حسن الحكش مدير الجمرك، بتكليف لجنة لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها قطعة تزن ٣٠ جراما من نبات الماريجوانا داخل برطمان زجاجي، و١٣ كبسولة بداخلها زيت الماريجوانا و٣ زجاجات بداخلها زيت الماريجوانا السائل وخزان "تانك" وشيشه إلكترونية بهم نفس المخدر و٢ مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، ومطواة ذات نصل معدني حاد، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون سالف الذكر.

 

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٠  لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة.

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