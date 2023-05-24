الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

خلال لقائه بمحافظ السويس.. محمد جبران يشيد بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة

اتحاد عمال مصر، فيتو
اتحاد عمال مصر، فيتو

أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمشروعات الخدمية والتنموية العملاقة التي تم تنفيذها على أرض محافظة السويس، والتي تهدف لتحسين وجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

 

نقابات عمال مصر

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة.

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الاتحاد المحلي لعمال

كما حضر اللقاء كل من المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والكيميائي هشام فتحي رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول وسعيد زكريا رئيس نقابة النصر للبترول ورئيس الاتحاد المحلي لعمال مصر بالسويس والمهندس أيمن حسن مدير شركة أنابيب البترول، عبد الجليل ابو بكر رئيس نقابة السويس لتصنيع البترول.

 

العاملين بقطاع البترول 

وتناول اللقاء الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس، والتي قاطرة التنمية الحقيقية وأيضا تم مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.

اتحاد عمال مصر، فيتو

وأعرب اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس عن ترحيبه وسعادته بهذه الزيارة، كما قدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف وطموحات أبناء السويس وتحقيق مزيدًا من الاستقرار والتقدم.

 

في نهاية اللقاء قدم محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول للواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس تقديرًا وتكريما لجهوده وتعاونه الصادق.

 

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