نتاليا تنتهي من تسجيل أغنية "بقى هي دي"

انتهت الفنانة نتاليا، السويدية الأصل، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بقى هي دي" حيث وقفت على تحضيراها خلال الفترة الماضية، تمهيدا لطرحها على المنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية الفنانة نتاليا الجديدة



"بقى هي دي" تناقش قضية الخيانة، وتؤكد خلالها نتاليا أنه لا مبرر لها، وتعاونت نتاليا في أغنيتها الجديدة مع الشاعر الغنائي محمد جشم باشا، والملحن علاء الراوي، والموزع عمر إسماعيل.



ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار مع المخرج الذي سيقود العمل.

يذكر أن نتاليا تعاونت مؤخرا مع الموزع عادل حقي في أغنية "فتش جيبك" التي كتب كلماتها الشاعر محمود شوقي ولحنها معتز أمين، ومن إنتاج شركة فرعون جروب - روماني البطل، وتخطت المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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