حضور 90 طبيبا فقط، إلغاء عمومية الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

أعلن الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم الجمعة.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء تفويض المجلس لاتخاذ ما يلزم من قرارات في القضايا التي كان من المقرر مناقشتها اليوم.

وأشار إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية في انعقادها الثاني لم يكتمل، والمقرر له حضور 300 طبيب، حيث بلغ إجمالي الحضور نحو 90 طبيبا.

وكان من المقرر أن يشمل جدول أعمال الجمعية العمومي مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.

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وكان مجلس النقابة دعا جموع الأطباء للحضور، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "26 مايو " بدار الحكمة.

١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

٢- الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.