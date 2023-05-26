الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي أسوان والأقصر (صور)

مبادرة كلنا واحد،فيتو
مبادرة كلنا واحد،فيتو

 
   
 

 

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية -  لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا والسيدات المعيلات).

 

و إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى (أسوان – الأقصر) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

و تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. 
 

 

  
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.
وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن وذلك  فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين. 
 

وفي سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار للنشر والتوزيع - كائنة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) ببيع وتوزيع العديد من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الدار المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم  (مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية. 

وبالتفتيش تم العثور على (20 نسخة من الكتب الروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية). 

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وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها، بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملك الملكية الفكريه حماية حقوق الملكية الفكرية

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