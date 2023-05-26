كمال الملاخ.. صاحب الاكتشاف الكبير الذي هز العالم ولم يكلف مصر إلا 50 جنيها

فى مثل هذا اليوم 26 مايو عام 1954 اكتشف الأثري كمال الملاخ ما عرف أثريا بـ مركب خوفو التى سميت فيما بعد مراكب الشمس، وذلك في منطقة تقع جنوب قاعدة الهرم الأكبر خوفو من خلال حفرتين عثر بداخل أحدها أجزاء مركب خشبي عملاق مصنوع من خشب الأرز طوله 23 مترا وعدد الأجزاء المفككة 651 جزءا لم يستخدم فيها مسمارا معدنيا وإنما جمعت بطريق التعشيق.

قررت هيئة المتحف المصري الكبير تصميم منطقة محاكاة حفرة مركب خوفو لتماثل إحدى الحفرتين الأثريتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بداخلها بمنطقة أهرامات الجيزة.

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مركب خوفو الأولى

وقد تم نقل المركب الى المتحف الكبير، وتعمل وزارة السياحة والآثار على تنفيذ مشاهدة محاكاة كاملة لإحدي الحفرتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بها، ومركب خوفو الأولى التي تم نقلها في أغسطس 2021 من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وأعمال ترميم وتركيب مركب خوفو الثانية، كما سيتم استخدام الوسائط المتعددة لتروي كيفية بناء مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية وقصة اكتشافها.

محاكاة للحفرتين بالمتحف الكبير

ومن المقرر أن تكون الحفرة المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو ليمر الزائر من خلالها وأسفل الأحجار الأثرية للحفرة وذلك لإثراء التجربة السياحية للزائرين بمنطقة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى منطقة الخدمات والبهو والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون وقاعة العرض التفاعلي.

واستطاعت هيئة الآثار المصرية في ذلك الوقت ترميم المركب وإعادة بنائه، خاصة أنه وجدت الأجزاء الخشبية للمركب مرتبة وموضوعة بعناية وحرص،ومن يومها أصبح اسم المكتشف المصري كمال الملاخ مقترنا بطابور مكتشفى الآثار المصريين والأجانب.

إزالة الأتربة حول المركب

بدأت قصة اكتشاف مراكب الشمس أو مراكب خوفو عام ‏1944،‏ خلال زيارة الملك عبدالعزيز آل سعود للهرم في صحبة الملك فاروق وهما يستقلان العربة الملكية التي تجرها الخيول‏، وكان يشرح لهم المنطقة الأثرية العالم الفرنسي مسيو درويتون مدير مصلحة الآثار في ذلك الوقت، وأثناء مرور العربة الملكية خلف هرم خوفو،‏ لاحظ العاهل السعودي وجود رمال وأحجار بارتفاع شاهق بجوار ضلع الهرم الجنوبي‏، وأشار بذلك إلى الملك فاروق،‏ والذي أعطي بدوره أمرا لـ "درويتون" بإزالة تلك الرمال والأحجار‏، وفعلا اعتمدت مصلحة الآثار مبلغ ‏(‏خمسين جنيها مصريا‏)‏ للصرف على عملية النظافة‏،

وبعد أن تمت إزالة ما يقرب من ستين ألف متر مكعب من الأتربة والأحجار‏، ظهرت بقايا السور الأثري الذي كان يحيط بالهرم، وهو جزء من المجموعة الهرمية للهرم الأكبر، وكلف بالعمل بعد ذلك مدير أعمال المنطقة المهندس كمال الملاخ، والذي كان حاصلًا على دبلوم دراسة الآثار المصرية،‏

اكتشاف المراكب

وبدأت أعمال الحفائر حتى ظهرت حفرة مستطيلة نحتت في الصخر طولها نحو واحد وأربعين مترا‏، وعرضها ثلاثة أمتار، ومغطاة بكتل حجرية ضخمة، وتنتهي بثلاث قطع صغيرة، جعلها المصري القديم مفتاحا لزحزحة الأحجار بسهولة‏، ‏وقام كمال الملاخ بعمل ثقب صغير، واستطاع من خلاله أن يشاهد ما هو موجود بالداخل، ثم قام بإذاعة الخبر عبر وكالات الأنباء، وأصبح بسرعة البرق الخبر الرئيسي في كل مكان في العالم‏،‏ وذاع صيت الملاخ إلا أنه حقق معه بعد ذلك، وتم خصم خمسة عشر يوما من راتبه‏ لتسرعه في إذاعة الخبر، وكان ذلك سببا للملاخ لترك مصلحة الآثار وعمله بالصحافة‏‏.



وعثر على المركب مدفونًا داخل الحفرة سنة 1954، ووجد مفككا إلى 650 جزءا، وتتكون من 1224 قطعة مرصوصة ومرتبة بدقة وعناية شديدة في 13 طبقة داخل حفرة صخرية يبلغ طولها 31 مترًا وعرضها 2.60 مترًا وعمقها 3.50 مترًا.





استمر المركب تحت الترميم والتركيب حتى 1961 أي ظل لمدة سبع سنوات كاملة بعد العثور عليه، على يد المرمم صاحب الأصابع الذهبية‏،‏ العبقري أحمد يوسف‏،‏ ومهاراته ونجاحه في أن يعيد تجميع مركب خوفو المكتشفة، ثم استمرت عمليات الترميم عشرين سنة أخرى، لمعالجة الأضرار الجديدة التي لحقت به، حتى تم افتتاح المتحف المخصص لعرض المركب رسميًا في ‏6‏ مارس سنة 1982‏.

أحمد يوسف يقوم بترميم وتجميع المراكب

وقد خصصت إدارة ترميم متحف مركب خوفو قاعة خاصة تضم مراحل عمل المرمم أحمد يوسف الذي تولى تجميع وترميم المركب الأثرى، وذلك إرساء لقواعد التوثيق الأثرى، والتأكيد على دور المرمم الراحل أحمد يوسف، الذي يتخذه كل المرممين مثالا يتعلمون منه أصول المهنة، التي طبقها بشكل جيد واحترافي في استخراج وترميم المركب.