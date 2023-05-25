أخبار الاقتصاد اليوم: 30 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام التعاملات.. وسر تأخر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الثانية لمصر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

30 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2023 في ختام التعاملات داخل الأسواق، حيث فقد جرام الذهب نحو 30 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1553 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم، فيتو

سر تأخر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الثانية لمصر

في 27 أكتوبر 2022، توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق بشأن حزمة قروض رابعة من خلال تسهيل الصندوق الموسع EFF وبموجبه يجري منح الحكومة المصرية قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي وبالفعل تم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار.



وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى للبرنامج الجديد خلال مارس الماضي ولكن تم إرجاء المراجعة وفقا للتصريحات التي أدلت بها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وكررها جهاد أزعور ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما صرح محمد معيط وزير المالية بأنه من المقرر الانتهاء من مراجعة الصندوق وصرف الشريحة الثانية من القرض بحلول نهاية مايو الجاري.

خبير اقتصادي: إجراءات التخارج من السوق أكثر أهمية من تحويل الأرباح لدى المستثمر

أثنى الدكتور على الإدريسي، الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، على القرارات الصادرة ضمن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وخاصة خطوة السماح للأجانب باستيراد مستلزمات الإنتاج ومواد الخام، واصفًا الخطوة بالإيجابية، لحل جزء من المشكلة وتقليل حجم الضغط على تدبير العملة الأجنبية.



وقال «الإدريسي» إن المستثمر لديه مجموعة من المحددات الرئيسية التي يبحث عنها في كل دول العالم، أولها وجود استقرار سياسي وأمني وذلك متوافر في مصر، ثانيًا الشفافية والاستقرار الاقتصادي، إذ يحتاج المستثمر إلى معرفة الفترة المستقبلية وكيف ستكون السياسات الضريبة، والحكومة أعلنت أنها ستعلن السياسات الضريبة لمدة 5 سنوات قادمة، وهذه خطوة إيجابية.

من هو رئيس البنك الدولي الجديد وأهم الملفات على مكتبه؟

اختير مرشح الولايات المتحدة الأمريكية أجاي بانجا، ليترأس إدارة البنك الدولي، ويعتبر هو المرشح الوحيد في المنافسة على منصب الرئيس، للمؤسسة الأشهر في العالم لمكافحة الفقر.

ويأتي تولي رئيس البنك الدولي الجديد، منصبه رسميا يوم الجمعة 2 يونيو المقبل، على أن تستمر ولايته لمدة 5 سنوات، خلفا لديفيد مالباس الرئيس السابق للبنك الدولي، بعد إنهاء عمله في البنك بسبب الضغوط لرفضه الإفصاح عما إذا كان يتفق مع الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ.

موديز: هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة والتمويل الدوليين مستمرة لعقود

قالت وكالة موديز إنفستور سيرفيس، اليوم الخميس، إن هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة والتمويل الدوليين ستستمر لعقود على الرغم من التحديات الجديدة وحتى عندما يظهر نظام عملات متعدد الأقطاب فإن العملة الأمريكية ستقودها.



وأكدت موديز في مذكرة أنه في حين أن الانخفاض الذي حدث لعدة عقود في حصة الدولار من احتياطيات البنك المركزي، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وسياسة حافة الهاوية المتزايدة في السياسة الأمريكية قد عززت التكهنات حول إنهاء هيمنة الدولار، ولكن في الوقت الحالي لا توجد بدائل قابلة للتطبيق.

أستاذ اقتصاد: استقرار المؤشرات الاقتصادية أهم ضمانات جذب الاستثمارات

طرحت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عددًا من الأسئلة حول ما هي ضمانات خروج وتحويل الدولار وأرباح المستثمرين للخارج.



في هذا الصدد يقول الدكتور ياسر جادالله، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية: إن الاستقرار السياسي والاقتصادي أهم ضمانات لأي مستثمر في أي بلد، وأيضًا استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من الضمانات المهمة التي تحكم دخول استثمار أجنبي مباشر وتضمن استمراريته، مثل معدلات التضخم ومعدل الفائدة، وسعر الصرف الذي كان من المتغيرات الرئيسية مع وجود مشكلات وضغوط عليه، وهذا يضع المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي في حالة ترقب وقلق عند أي مستوى سيستقر.

وزير المالية: المسار المناخي الآمن لن يتحقق إلا بتمويلات ميسرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار المناخي الآمن الذي نسعى إلى الوصول إليه من خلال اللقاءات والاجتماعات الدولية لن يتحقق إلا بتوفير تمويلات تنموية ميسرة للبلدان الأفريقية والاقتصادات الناشئة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وما تواجهه هذه الدول من تحديات إضافية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن أفريقيا تُعد الأقل مساهمة والأكثر تأثرًا بأزمة المناخ، فضلًا على مواجهتها صعوبات في الوصول لأسواق التمويل الدولية للقيام بالاستثمارات اللازمة للوصول إلى «الحلول المناخية».