أستاذ اقتصاد: استقرار المؤشرات الاقتصادية أهم ضمانات جذب الاستثمارات

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طرحت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عددًا من الأسئلة حول ما هي ضمانات خروج وتحويل الدولار وأرباح المستثمرين للخارج؟

الاستقرار السياسي والاقتصادي أهم ضمانة لتحويل أرباح المستثمرين

في هذا الصدد يقول الدكتور ياسر جادالله، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية: إن الاستقرار السياسي والاقتصادي أهم ضمانات لأي مستثمر في أي بلد، وأيضًا استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من الضمانات المهمة التي تحكم دخول استثمار أجنبي مباشر وتضمن استمراريته، مثل معدلات التضخم ومعدل الفائدة، وسعر الصرف الذي كان من المتغيرات الرئيسية مع وجود مشكلات وضغوط عليه، وهذا يضع المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي في حالة ترقب وقلق عند أي مستوى سيستقر.

الاقتصاد المصري، فيتو

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ضرورة طمأنة المستثمر بعدم وجود مشكلات في الاقتصاد

وأضاف «جادالله»: إن وجود مجموعة من القرارات شيء مهم، ولكن الأهم منها طمأنة المستثمر بدرجة كبيرة وذلك عليه معول كبير، لأن المستثمر عندما يسشعر أنه لا يوجد مشكلات في الاقتصاد، وأن هناك استقرارا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، سيدخل للاستثمار المباشر أو حتى في المحافظ المالية داخل الاقتصاد المصري دون قلق، وإذا وجد أي حالة من حالات القلق فإن ذلك يعني له أنه لن يضمن إخراج وتحويل أرباحه الاستثمارية التي حققها داخل هذا السوق، مثلما حدث في ليبيا أثناء عهد الرئيس معمر القذافي، الذي كان يقوم بوقف تحويلات الأرباح الاستثمارية للخارج فجأة، فكان ذلك عاملا لهروب الاستثمارات من ليبيا.

مع عدم استقرار المؤشرات الرئيسية للاقتصادلا يوجد ضمانة للقرارات الحكومية

وتابع «جادالله»: إنه بدون وجود استقرار في الاقتصاد أوالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها معدل التضخم والفائدة وسعر الصرف أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدًا في إيجاد طمأنينة أو ضمانة لأي قرارات أو اتجاهات من الحكومة، لكن أكيد القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار مهمة جدًا.

دول العالم لديها ضوابط وقواعد لتحويل الأموال مع الأزمات الاقتصادية

وأشار إلى أن أي اقتصاد لديه مشكلات مشابهة للوضع الاقتصادي المصري، يفرض عدة ضوابط وقواعد، حتى لا يتم سحب الأموال بطريقة غير مبررة، وحتى لا تحدث مشكلات وأزمة نقدية تؤدي إلى الإفلاس، فليس هناك ما يمنع أن يحصل المستثمر على أرباحه وأمواله ولكن بالتدريج، وكل دول العالم لديها قيود وضوابط استثمارية بمدة زمنية لتحويل الأرباح والأموال في حالة التخارج، حيث إن سحب الأموال يعطي نظرة تشاؤمية لدى الأفراد من خطورة الوضع الاقتصادي.

يوجد سيولة نقدية من العملات في مصر لكن إتاحتها يكون وفقا للظروف الراهنة

وتابع «جادالله» : إن الشائعات بشأن عدم وجود سيولة داخل السوق، غير حقيقية ولها مردود سلبي، فالحقيقة توجد سيولة وعملة كافية في البنوك، ولكن إتاحتها ليست بالسهولة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعندما يحدث نوع من الاستقرارالاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصاديةو زيادة التحويلات النقدية ستتغير الأمور، ولكن مع انتشار الشائعات والأقوال عن المشكلات داخل السوق فإن كل ذلك يؤثر على جذب الاستثمارات، فالاقتصاد مثل الإنسان له سمعة تتأثر سلبًا بالشائعات، والمزيد من الإفصاح عن المشكلات يترتب عليه انتقال عدوى التشاؤم والخوف لدى الآخرين.