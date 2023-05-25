خبير اقتصادي: إجراءات التخارج من السوق أكثر أهمية من تحويل الأرباح لدى المستثمر

أثنى الدكتور على الإدريسي، الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، على القرارات الصادرة ضمن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وخاصة خطوة السماح للأجانب باستيراد مستلزمات الإنتاج ومواد الخام، واصفًا الخطوة بالإيجابية، لحل جزء من المشكلة وتقليل حجم الضغط على تدبير العملة الأجنبية.

تحديد السياسات الضريبية أولوية لدى المستثمر

وقال «الإدريسي» إن المستثمر لديه مجموعة من المحدادت الرئيسية التي يبحث عنها في كل دول العالم، أولها وجود استقرار سياسي وأمني وذلك متوافر في مصر، ثانيًا الشفافية والاستقرار الاقتصادي، إذ يحتاج المستثمر إلى معرفة الفترة المستقبلية وكيف ستكون السياسات الضريبة، والحكومة أعلنت أنها ستعلن السياسات الضريبة لمدة 5 سنوات قادمة، وهذه خطوة إيجابية.

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الاقتصاد المصري، فيتو

ضرورة توحيد سعر صرف الدولار لجذب الاستثمارات الخارجية

وأضاف أن هناك جزءا مرتبطا بسعر الفائدة، فأي مستثمر سيسأل نفسه بأي سعر سيتعامل في الدولة، بالسعر الرسمي للعملة في البنوك أم السعر في السوق السوداء وهذه مشكلة حقيقة، وعلى الدولة حسم ذلك بتوحيد السعر، ليتعامل بسعر صرف موحد حتى يتمكن من حساب الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد التكاليف الاستثمارية التي منها شراء مستلزمات الإنتاج.

المستثمر يهتم بمعرفة أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية للدولة

وأشار إلى أن المستثمر يهتم بمعرفة أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية للدولة، فكلما زاد سعر الفائدة ترتفع تكلفة الاقتراض، وعليه تزيد التكاليف الاستثمارية وهذا يعد معوقًا لجذب الاستثمار، ودائمًا ينتظر الإجابة عن هل سيستمر هذا الوضع أم أن الدولة ستوفر مبادرات تقلل بها الأثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى معدلات التضخم التي كلما زادت أصبحت معوق أساسي لجذب الاستثمار لأنه يشتري بتكاليف عالية وفي النهائة المنتج النهائي تكلفة بيعه عالية وذلك يخلق حالة من الركود التضخمي، وعليه يهتم بمعرفة تفاصيل هل الدولة ستضع حلول لمواجهة هذا التضخم.

أهمية تطبيق الدولة لسياسات حماية المنافسة في السوق

وأكد أن هناك عوامل أخرى يهتم المستثمر لتحديدها قبل الدخول للسوق، منها مستلزمات الإنتاج ومدى توافرها وهل تتطبق سياسات حماية المنافسة في السوق أم أن هناك ممارسات احتكارية، وهل الدولة تشجع المنافسة أم لا، وهل هناك مزاحمة من القطاع العام ومؤسسات الدولة أم أن الأمر متروك للقطاع الخاص بنسبة كبيرة بأن يتنافس بشكل عادل.

إجراءات التخارج من السوق أكثر أهمية من تحويل الأرباح لدى المستثمر

وعن ضمانات تحويل الأرباح للخارج، قال «الإدريسي» أن هناك نقطة لا تقل أهمية عن تحويل الأرباح، وهي إجراءات التخارج، فالمستثمر يسأل عن إجراءات التخارج قبل الدخول للسوق، وفي مصر قانون الإفلاس قطع شوطًا كبيرًا فيه لكن هناك أجزاء لابد من حلها، وايضًا حل المنازعات، وقامت الدولة بإنشاء لجنة لحل المنازعات تابعة لرئاسة الوزراء، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه هل تم القضاء على المنازعات كافة التي تواجه المستثمرين، اعتقد أنها تحتاج إلى جهد أكبر وتفاصيل أكبر.

الدولة وضعت وزارة العدل في «وش المدفع» لتعديل تشريعات الجهات المتداخلة في الاستثمار

وأشار إلى أن تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر أحد معوقات الاستثمار، وأن الـ 22 بندًا مطالب من وزارة العدل أن تعيد النظر في التشريعات التي بها تداخل بين العديد من الجهات، وهنا يطرح سؤالين هامين أننا بدأنا قانون الاستثمار منذ 2017 أي من 6 سنوات، لم نأخذ بالنا طوال هذه المدة من أن القوانين بها تعارض، وثانيًا متى سيتم التنفيذ، إذ نجد أنه من خلال الـ 22 بندًا وضعت وزارة العدل في «وش المدفع» فهل وزارة العدل قادرة لوحدها على تعديل هذه التشريعات، ألم نكن نحتاج إلى حوار مجتمعي يشارك فيه رجال الأعمال في طرح مزيد من بنود التي يحتاجون إليها.

ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة القرارات والاعتراف بالمشكلات الاقتصادية

وأشار «الإدريسي» إلى أن ما قام به الرئيس السيسي من إصدار قرارات وإحياء المجلس الأعلى لاستثمار أمر هام، لكن كنت أتمنى أن يكون هناك نوع من مشاركة القطاع الخاص الذي يعاني ولديه مشكلات حتى لا توضع الحلول من خلال رؤية طرف واحد دون الأخر، وألا يكون المشاركون في الاجتماعات الشخصيات المكررة، بل أصحاب المشكلة الحقيقة، فالرئيس السيسي لديه من الشجاعة الكافية للاعتراف بأن هناك مشكلات، فالدولة اعترفت بأن لديها مشكلات، واستغرب على من ينكر وجود المشكلات بعد اعتراف الدولة بها، وحتى نتمكن من الحل يجب الاعتراف بالمشكلة ومعرفتها، وإذ أنكرنا المشكلات لن نتقدم خطة للأمام، ونحن لدينا قدرات وإمكانيات وموارد تجعلنا نتخطى هذه الفترة على أفضل مما نتمنى.