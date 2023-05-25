الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

7 جنيهات تراجعًا في أسعار العنب بسوق الجملة اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم،فيتو
أسعار الفاكهة اليوم،فيتو

تباينت أسعار الفاكهة في سوق العبور لجملة الفواكة، اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، مع انخفاض العنب بنحو 7 جنيهات عن سعره أمس،  وانخفاض البرقوق والمشمش  من 5 إلى 7 جنيهات حسب النوع، ووتراجع الموز نحو 50 قرشًا.

العنب يتراجع 7 جنيهات في سوق العبور اليوم

وتنشر «فيتو» أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في السطور التالية: 

وتراوح سعر برتقال صيفي من 3.5 إلى 6 جنيهات، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره أمس، عنب بناتي أحمر من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، تفاح مصري من 8 إلى 12 جنيهًا، تفاح أمريكي من 20 إلى 35 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات.

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الفراولة تسجل 10 جنيهات  في سوق الجملة اليوم

وسجلت الفراولة في سوق العبور لجملة الفاكهة سعر يتراوح من 7 إلى 10 جنيهات، الجوافة من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، سعر الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، شمام من 7 إلى 10 جنيهات، مانجو صديقة من 30 إلى 40 جنيهًا، مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتباينت أسعار البطيخ حسب الحجم والوزن في سوق العبور لجملة الفاكهة، إذ تراوح بطيخ حتى وزن 10 كيلوات بسعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 6 كيلوات بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

تباين أسعار البرقوق والمشمش في سوق العبور اليوم

وبلغ سعر خوخ بلدي عريشي  في سوق الجملة من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، برقوق ياباني بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا، برقوق سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 15 إلى 25 جنيهًا، مشمش عمار بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره أمس، مشمش سويسي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش فيومي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش صحراوي بسعر من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور للجملة الفواكه، تراوحت أسعار كمثرى مستوردة  في سوق العبور لجملة الفاكهة من 30 إلى 70 جنيهًا، أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، كيوي بسعر 26 جنيهًا، باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز مغربي في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، موز بيكو  بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

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