الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

شركة كونسيشن تحصل على حقوق رعاية منصات فود توداى

حقوق رعاية منصات
حقوق رعاية منصات فود توداى، فيتو

حصلت شركة كونسيشن للخدمات الإعلانية على حقوق رعاية منصات فود توداى، سواء الموقع الإلكتروني أو صفحات السوشيال ميديا والفيديوهات على قناة يوتيوب.

ويأتي توقيع عقد الشراكة بين كونسيشن للخدمات الإعلانية ومنصات فود توداى، بعد النجاحات اللافتة التي حققها فود توداى على الموقع الإلكتروني، وكذلك على منصات السوشيال ميديا والفيديوهات على موقع يوتيوب. 

ويعتبر فود توداى، الذى دشنته رائدة الأعمال فيروز خالد صلاح العام الماضي، من أهم المواقع في مصر والمنطقة العربية المتخصصة في الصناعات الغذائية وفنون الطعام والخدمات اللوجيستية المتعلقة بهذه الصناعة الحيوية.

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وشارك فود توداى في عديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالصناعات الغذائية وفنون الطعام والخدمات اللوجيستية والسلاسل التجارية، واستطاع أن يلفت الأنظار بقوة بين مختلف المنصات الأسبق في هذا المجال.

فود توداى الصناعات الغذائية فنون الطعام والخدمات اللوجيستية

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