إصابة جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة تجاه نقطة لجيش الاحتلال في الخليل

أفادت وسائل إعلام بإلقاء شبان فلسطينيين، مساء اليوم الخميس قنبلة دخانية باتجاه نقطة لجيش الاحتلال قرب مخيم "العروب" في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وسط حديث عن "إصابة خطيرة بين أحد الجنود".



ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط مسيرة قادمة من ‎لبنان.

فيما لم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة.

استهداف مسيرة إسرائيلية

وأمس الأربعاء، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسيرة كانت في مهمة جمع معلومات اعتيادية تعرضت للاستهداف من داخل الأراضي السورية.

وأشار إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت على النيران باستخدام أسلحة رشاشة باتجاه مصدر النيران.

وأضاف أدرعي، أن المسيرة الإسرائيلية لم تتعرض لأي أضرار.

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وفي سياق متصل، وجهت حكومة الإمارات، دعوة رسمية طويلة الأمد لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، لزيارة أبو ظبي.

ونشرت التايمز البريطانية تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، قال فيه إن زيارة نتنياهو المتوقعة سيشوبها أمر آخر، وهو أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون هناك أيضا.

ويشير الصحفي إلى أن ذلك يتزامن مع توجه دول الخليج إلى التصالح مع عدوها الرئيسي في المنطقة، وهو إيران، بعد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، برعاية الصين، إضافة إلى التوجه لإعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية، والتصالح معه.

دخول الإسرائيليين

ويقول سبنسر: إن نتنياهو كان من المفترض أن يزور الإمارات سابقا، والتي أتاحت إمكانية دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، مباشرة بعد تطبيع العلاقات قبل ثلاثة أعوام، لكن الزيارة لم تتم، بعدما خسر نتنياهو منصبه.

لكنه عاد بعد تشكيل حكومته الائتلافية، التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتلقى دعوة لزيارة الإمارات، خلال الفترة المقبلة لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ 28، والتي تستضيفها دبي.