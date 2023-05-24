الخميس 25 مايو 2023
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الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة يعلن عن طرح 4 محال تجارية بحلوان

محال تجارية، فيتو
محال تجارية، فيتو

محال تحارية، أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة عن طرح عدد 4 محال تجارية بالمجاورات (1، 9،2) بالمجتمع السكني الجديد بحلوان للبيع بنظام التخصيص الفوري، تفاصيل المحال كالآتي:

تفاصيل المحال التجارية المطروحة بحلوان، فيتو

كراسة الشروط ومعاينة المحال التجارية

وأشار الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بـ حلوان إلى إمكانية شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان بالمجتمع السكني الجديد - أطلس - المشروع الأمريكي.

وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة إلى إمكانية المعاينة يوميًا بالموقع عدا يومي الجمعة والسبت في أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا إلى ٣ عصرًا.

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طريقة السداد

وأكد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان على أن يكون السداد نقدًا ويتم استلام المحل فور السداد النقدي مع منح العميل خصم 3% من إجمالي ثمن المحل.

وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان بوجود إمكانية التقسيط علي النحو وتكون على النحو التالي:

 ۱۰ % جدية حجز + ١٥% دفعة تخصيص + ٢٥% دفعة إستلام والـ ٥٠% المتبقية على أقساط شهرية لمدة ٥ سنوات  أو ١٠ سنوات طبقًا الرغبة وإمكانيات العميل وبالفائدة المعلنة من البنك المركزي عند التخصيص علي أن يتم إستلام المحل فور سداد الـ ٥٠%.


إعفاء 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

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