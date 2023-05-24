الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة.. شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق.. الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة بعين شمس

المهندس حاتم الكومي،
المهندس حاتم الكومي، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

أنا واحد من كتير بيتعثروا ماديًا وما هربتش، النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة

استمعت نيابة الأموال العامة المنعقدة بالتجمع الخامس لأقوال المهندس حاتم الكومي الملقب بـ"ملك الطحالب"، بعد أن اتهمه المئات من المستثمرين بـ"النصب والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم"، ثم توالت البلاغات ضده إلى الجهات المختصة، لتبدأ نيابة الأموال العامة التحقيقات معه.

-إعلانات-

 

القبض على عامل شرع في قتل شاب بسبب معاكسة زوجته فى حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع فى قتل شاب طعنا بمفك لقيامة بمعاكسة زوجته فى مدينة حلوان.

 

السبب كلب، الأمن يكشف حقيقة استغاثة سيدة من جيرانها بالحدائق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.
 

قبول استئناف طاهر أبو زيد على حكم حبسه سنتين وانقضاء الدعوى بالتصالح

قضت محكمة القاهرة الجديدة بقبول استئناف طاهر أبو زيد في الاستئناف رقم 55987 لسنة 2020، على حكم حبسه سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

 

رائحة كريهة تقود مباحث الجيزة لجثة مسنة متحللة داخل شقة بالعمرانية

عثر رجال  الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة متحللة لسيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة العمرانية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق داخل شقة بالعجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة العجوزة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة وفتاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حبس المتهمين في قضية مصرع صيدلي حلوان 15 سنة

قضت الدائرة 29 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "رماء"، ووالدها "حمدي" و"محمد.م"، و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بقضية "صيدلي حلوان".

 

نائب رئيس مجلس الدولة: العدالة المناخية توجب التقسيم العادل بين الدول

أعد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي  نائب رئيس مجلس الدولة المصري دراسة متميزة على المستوى الدولي بعنوان " العدالة المناخية تشرق على البشرية  من أرض الحضارة والتاريخ , دراسة عالمية حديثة لمنازعات تغير المناخ" وهو الموضوع الذي يحتل مكان الصدارة لدى الدول الكبرى والنامية على السواء والمنظمات الدولية لصالح البشرية , باعتبار أن تغير المناخ  يأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم فى العصر الحالي والمشكلة الأكبر عالميًا.

 

الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة بعين شمس

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تغيب (إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب خروجها من مسكنها.

 

ضبط 5 متهمين بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وزوجة أحدهم - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (شراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 40 مليون جنيه تقريبًا).

 

شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب قتل عمه اثناء التشاجر مع والده بسبب خلافات على إيجار أحد المحلات التجارية بمنطقة الوراق.

 

إصابة مواطن بطلق خرطوش في مشاجرة بحلوان

أصيب شخص بطلق خرطوش في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات عائلية حول الميراث بمدينة حلوان، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

 

جمعا 8.3 مليون جنيه بالغربية.. القبض على مالكي مصنع منسوجات للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالدقهلية تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بإجمالى 8.3 مليون جنيه 
 

ضبط شقة تستخدم وكرا لتعدين العملات الافتراضية في النزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة النزهة. 
 

تأجيل محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز لـ 20 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز إلى جلسة 20 أغسطس المقبل.

 

النائب العام يستقبل نظيره الروسي لتعزيز التعاون القانوني والقضائي (صور)

استقبل المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

--------------------------------------------------------

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث الحوادث اليوم حاتم الكومي المهندس حاتم الكومي ملك الطحالب صيدلي حلوان طاهر أبو زيد

مواد متعلقة

القبض على عامل شرع في قتل شاب بسبب معاكسة زوجته فى حلوان

شاب ينهي حياته بتناول مادة سامة فى أوسيم

السبب كلب، الأمن يكشف حقيقة استغاثة سيدة من جيرانها بالحدائق

رائحة كريهة تقود مباحث الجيزة لجثة مسنة متحللة داخل شقة بالعمرانية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أكتوبر

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق داخل شقة بالعجوزة

شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق

إصابة مواطن بطلق خرطوش في مشاجرة بحلوان

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق تسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية