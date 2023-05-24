أخبار الحوادث اليوم.. النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة.. شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق.. الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة بعين شمس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

استمعت نيابة الأموال العامة المنعقدة بالتجمع الخامس لأقوال المهندس حاتم الكومي الملقب بـ"ملك الطحالب"، بعد أن اتهمه المئات من المستثمرين بـ"النصب والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم"، ثم توالت البلاغات ضده إلى الجهات المختصة، لتبدأ نيابة الأموال العامة التحقيقات معه.

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع فى قتل شاب طعنا بمفك لقيامة بمعاكسة زوجته فى مدينة حلوان.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.



قضت محكمة القاهرة الجديدة بقبول استئناف طاهر أبو زيد في الاستئناف رقم 55987 لسنة 2020، على حكم حبسه سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة متحللة لسيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة العمرانية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة العجوزة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة وفتاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قضت الدائرة 29 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "رماء"، ووالدها "حمدي" و"محمد.م"، و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بقضية "صيدلي حلوان".

أعد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المصري دراسة متميزة على المستوى الدولي بعنوان " العدالة المناخية تشرق على البشرية من أرض الحضارة والتاريخ , دراسة عالمية حديثة لمنازعات تغير المناخ" وهو الموضوع الذي يحتل مكان الصدارة لدى الدول الكبرى والنامية على السواء والمنظمات الدولية لصالح البشرية , باعتبار أن تغير المناخ يأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم فى العصر الحالي والمشكلة الأكبر عالميًا.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تغيب (إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب خروجها من مسكنها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وزوجة أحدهم - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (شراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 40 مليون جنيه تقريبًا).

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب قتل عمه اثناء التشاجر مع والده بسبب خلافات على إيجار أحد المحلات التجارية بمنطقة الوراق.

أصيب شخص بطلق خرطوش في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات عائلية حول الميراث بمدينة حلوان، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالدقهلية تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بإجمالى 8.3 مليون جنيه



تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة النزهة.



قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز إلى جلسة 20 أغسطس المقبل.

استقبل المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

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