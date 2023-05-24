أخبار الحوادث اليوم.. النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة.. شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق.. الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة بعين شمس
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
أنا واحد من كتير بيتعثروا ماديًا وما هربتش، النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة
استمعت نيابة الأموال العامة المنعقدة بالتجمع الخامس لأقوال المهندس حاتم الكومي الملقب بـ"ملك الطحالب"، بعد أن اتهمه المئات من المستثمرين بـ"النصب والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم"، ثم توالت البلاغات ضده إلى الجهات المختصة، لتبدأ نيابة الأموال العامة التحقيقات معه.
القبض على عامل شرع في قتل شاب بسبب معاكسة زوجته فى حلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع فى قتل شاب طعنا بمفك لقيامة بمعاكسة زوجته فى مدينة حلوان.
السبب كلب، الأمن يكشف حقيقة استغاثة سيدة من جيرانها بالحدائق
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.
قبول استئناف طاهر أبو زيد على حكم حبسه سنتين وانقضاء الدعوى بالتصالح
قضت محكمة القاهرة الجديدة بقبول استئناف طاهر أبو زيد في الاستئناف رقم 55987 لسنة 2020، على حكم حبسه سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.
رائحة كريهة تقود مباحث الجيزة لجثة مسنة متحللة داخل شقة بالعمرانية
عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة متحللة لسيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة العمرانية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق داخل شقة بالعجوزة
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة العجوزة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة وفتاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
حبس المتهمين في قضية مصرع صيدلي حلوان 15 سنة
قضت الدائرة 29 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "رماء"، ووالدها "حمدي" و"محمد.م"، و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بقضية "صيدلي حلوان".
نائب رئيس مجلس الدولة: العدالة المناخية توجب التقسيم العادل بين الدول
أعد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المصري دراسة متميزة على المستوى الدولي بعنوان " العدالة المناخية تشرق على البشرية من أرض الحضارة والتاريخ , دراسة عالمية حديثة لمنازعات تغير المناخ" وهو الموضوع الذي يحتل مكان الصدارة لدى الدول الكبرى والنامية على السواء والمنظمات الدولية لصالح البشرية , باعتبار أن تغير المناخ يأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم فى العصر الحالي والمشكلة الأكبر عالميًا.
الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة بعين شمس
رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تغيب (إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب خروجها من مسكنها.
ضبط 5 متهمين بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بأسيوط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وزوجة أحدهم - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (شراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 40 مليون جنيه تقريبًا).
شاب ينهي حياة عمه دفاعا عن والده في الوراق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب قتل عمه اثناء التشاجر مع والده بسبب خلافات على إيجار أحد المحلات التجارية بمنطقة الوراق.
إصابة مواطن بطلق خرطوش في مشاجرة بحلوان
أصيب شخص بطلق خرطوش في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات عائلية حول الميراث بمدينة حلوان، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.
جمعا 8.3 مليون جنيه بالغربية.. القبض على مالكي مصنع منسوجات للنصب على المواطنين
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالدقهلية تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بإجمالى 8.3 مليون جنيه
ضبط شقة تستخدم وكرا لتعدين العملات الافتراضية في النزهة
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة النزهة.
تأجيل محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز لـ 20 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز إلى جلسة 20 أغسطس المقبل.
النائب العام يستقبل نظيره الروسي لتعزيز التعاون القانوني والقضائي (صور)
استقبل المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.
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