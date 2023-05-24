الخميس 25 مايو 2023
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حوادث

النائب العام يستقبل نظيره الروسي لتعزيز التعاون القانوني والقضائي (صور)

النائب العام يستقبل
النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية، فيتو

استقبل المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.

 

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المستشار حمادة الصاوي إيغور كراسنوف روسيا الاتحادية النائب العام

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