قبول استئناف طاهر أبو زيد على حكم حبسه سنتين وانقضاء الدعوى بالتصالح

قضت محكمة القاهرة الجديدة بقبول استئناف طاهر أبو زيد في الاستئناف رقم 55987 لسنة 2020، على حكم حبسه سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد.

كانت محكمة القاهرة الجديدة قضت بقبول استئناف طاهر أبو زيد لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق في الاستئناف رقم 3276 لسنة 2021 على حكم حبسه سنة والاستئناف رقم 3314 لسنة 2021 مدينة نصر، والمحكوم فيها بحبسه 3 سنوات، والاستئناف رقم 3314 لسنة 2021 مستأنف مدينة نصر والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات لاتهامه في شيك بدون رصيد، وانقضاء الدعوى للتصالح.

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وكان لاعب نادي الأهلي الأسبق طاهر أبو زيد تقدم بطلب تصالح مع أحد الفنادق الذي اتهمه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالحه أمام محكمة جنح مدينة نصر وتم التصالح في القضية.

حبس طاهر أبو زيد 3 سنوات

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس طاهر أبو زيد 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

كما نصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على أن: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.