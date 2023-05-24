أنا واحد من كتير بيتعثروا ماديًا وما هربتش، النص الكامل للتحقيق مع ملك الطحالب حاتم الكومي بالأموال العامة

استمعت نيابة الأموال العامة المنعقدة بالتجمع الخامس لأقوال المهندس حاتم الكومي الملقب بـ"ملك الطحالب"، بعد أن اتهمه المئات من المستثمرين بـ"النصب والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم"، ثم توالت البلاغات ضده إلى الجهات المختصة، لتبدأ نيابة الأموال العامة التحقيقات معه.. فإلى نص التحقيقات:

نص التحقيق مع حاتم الكومي

-ما اسمك؟

حاتم الكومي.

فيمَ تعمل؟

في تجارة الجمبري والطحالب والأغنام.

كم عمرك؟

52 سنة.

ما أقوالك فيما هو منسوب إليك من اتهامات بالنصب والاحتيال على عدد 1500 مستثمر؟

اللي حصل كان غلطة حسابات مش أكتر، أسعار خامات زادت وده اللي خلى الموازنة مش مظبوطة، وأدى للتعثر ولا توجد أي نية للنصب.. أنا واحد من كتير بيحصلهم تعثر مادي.

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ماذا فعلت عندما علمت بتعثرك ماديا اتجاه المستثمرين؟

أبلغتهم بالوضع.. أنا سنين شغال ما فيش محضر واحد ضدي.. برغم إني ما هربتش من الازمة المالية دي بالعكس واجهت المستثمرين بالوضع ووضعنا حجر أساس للحل قبل تقديمهم البلاغات من أسبوعين، ووافقت عليه وكان في عقد بالحلول دي علشان أقدر أسدد الالتزامات المالية لكني فؤجئت بعدد البلاغات المقدمة ضدي.



كم نسبة الأرباح التي حددتها شركتك للمستثمرين من أصل الأموال المدفوعة في المشروعات؟

تتخطى حاجز 35٪؜ وهي أعلى نسبة أرباح يحصل عليها المستثمرون.

انقسام بين ضحايا الكومي

وبينما تجرى الجهات المختصة تحقيقاتها فى الواقعة، ظهر فريق من بين المستثمرين المتضررين من تعثر شركة الكومي، يرون أن حبس رئيس مجلس الإدارة لن يجدي نفعا وسيزيد الأمور تعقيدا.

وأوضحوا أن الأفضل أن يخرج الرجل ليدير الشركة بمشاركة المستثمرين حتى تتجاوز الأزمة، ويحصل كل منهم على حقوقه كاملة، مشترطين أن يكون خروجه بضمانات وتعهدات موثقة، وبجدول زمنى محدد للسداد، تحت إشراف كامل من جهات التحقيق الرسمية.

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من جانبه أكد الدكتور محمد جاويش، أحد المستثمرين فى شركة الكومي، أنه وغيره من مئات المستثمرين، لن يستفيدوا شيئا من حبس المهندس حاتم الكومي، رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن أموالهم واستثماراتهم ستكون فى مهب الريح، ومهددة بالضياع، نظرا لتوقف النشاط الاستثماري تماما بها، ومن ثَم لن يكون هناك عائد يذكر يمكن استخدامه فى سداد مستحقات المستثمرين.