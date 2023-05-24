الخميس 25 مايو 2023
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حوادث

السبب كلب، الأمن يكشف حقيقة استغاثة سيدة من جيرانها بالحدائق

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.
 

فيديو استغاثة سيدة لتضررها من أشخاص بالتعدى عليها بالسب فى الحدائق

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.

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وبالفحص تبين حضور (إحدى السيدات) لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة وتضررت من بعض الأشخاص لخلافات جيرة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار (3 أشخاص وسيدة)، بسبب قيامها بتربية "كلب" داخل الشقة محل سكنها، مما يثير الزعر بين أبنائهم.

وبسؤال السيدة المشار إليها اتهمت الطرف الثانى بالتعدي عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أنكروا مانسب إليهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوباتعلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. 

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