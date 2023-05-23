الثلاثاء 23 مايو 2023
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عقارات

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

شقق الإسكان الاجتماعي، يكثف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من تحركاته لتسليم المواطنين الحاجزين بشقق مشروعات الإسكان الاجتماعي لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات وذلك بعد استكمال إجراءات التخصيص والحصول على التمويل اللازم.

ونستعرض خطوات تسلم شقتك  كالتالي:

** الخطوة الأولى: 

دفع قيمة عداد الكهرباء بجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة: أصل عقد الشقة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة 

** الخطوة الثانية:

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التعاقد على عداد المياه 

المكان: مقر خدمة المواطنين بجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة: أصل عقد الوحدة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة

الخطوة الثالثة:

التعاقد على عداد الكهرباء باسم صاحب الوحدة وتسجيل بيانات كارت الشحن

المكان: شركة الكهرباء

المستندات المطلوبة: أصل عقد الوحدة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة – ايصال سداد قيمة عداد الكهرباء

الخطوة الرابعة: معاينة الشقة وعمل محضر الاستلام

المستندات المطلوبة:

أصل عقد الشقة للاطلاع – صورة العقد – صورة البطاقة – ياصال سداد قيمة عداد المياه – إيصال سداد قيمة عداد الكهرباء – إيصال سداد قيمة التعاقد على الكهرباء

الخطوة الخامسة: ختم محضر الاستلام 

المكان مقر جهاز المدينة

المستندات: محضر استلام الشقة الموقع – بطاقة المواطن للإطلاع.

تنتهي فرصة التقديم بتظلم للمواطنين المرفوضين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 3، الخميس المقبل الموافق 25 مايو.

 

حجز شقق سكن كل المصريين 3

ونستعرض خطوات التظلم كالتالي:

الخطوة الأولى: تعرف على سبب رفض طلب حجزك للوحدة السكنية، وذلك من خلال الاستعلام عبر خدمة العملاء بصندوق التمويل العقارى.ويمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني، حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

أو التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

 

أسباب رفض تظلمات الشقق

وتتعدد أسباب رفض طلبات الحجز، وأهمها سبق الحصول والاستفادة من دعم الإسكان سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض إسكان اجتماعى، وفى هذه الحالة لا يحق الحصول على وحدة سكنية جديدة، ولا يمكن قَبول الطلب.

أما في حال رفض الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط والمستندات سواء مفردات الراتب أو عدم تقديم إيصالات مرافق وغيرها فيمكن التظلم بشأنها واستكمال وتحديث المستندات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للصندوق.

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شقق الإسكان الاجتماعي، هل يمكن إعادة التقديم مرة أخرى على نفس المشروع بعد سحب مقدم الحجز؟

وفي حال رفض الطلب بسبب نتيجة الاستعلام الميداني بدعوى عدم صحة جهة العمل أو المسكن، يمكن التظلم بالصندوق، وطلب إجراء استعلام جديد عبر الاتصال بخدمة العملاء، وتقديم طلب إعادة استعلام.

 

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