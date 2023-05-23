الثلاثاء 23 مايو 2023
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صحة ومرأة

فوائد الحمص التسالي، ينظم الهضم والسكر وغني بالألياف والبروتين

فوائد الحمص التسالي،
فوائد الحمص التسالي، فيتو

فوائد الحمص التسالي، الحمص من البقول اللذيذة التي تقدم كنوع من أنواع التسالي حيث يتم تجفيفه وتحميصه ومذاقه لا يقاوم.

وفوائد الحمص عديدة فهو غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة والبروتين، وينصح الخبراء بتناوله باستمرار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن نبات الحمص من البقوليات، ويوجد منه الأسود والأبيض والأحمر، والبستاني والبري، ويؤكل مسلوقًا أو مطبوخًا، أخضر أو جاف أو مسحوق، ويحتوي نبات الحمص على الأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 والألياف والبروتينات والسكريات والأحماض الدهنية اللازمة لبناء الأنسجة والعضلات السليمة والأملاح المعدنية مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والمنجنيز والزنك والحديد، وفيتامين ا، ب 1، ب 2، ب 3، ب 6، وحمض الفوليك والفولات، وحمض الفيتيك والصابونين ومضادات الأكسدة، ويستخدم للحماية الغذائية وهو خالي من الكوليسترول، ويمكن إطعامه للأطفال الرضع.

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فوائد الحمص التسالي للصحة 

وأضاف "السيد"، أن للحمص فوائد طبية أخرى فهو ينظم مستوى السكر في الدم، ويمنع العيوب الخلقية في الأجنة، وداعم لجهاز المناعة في الجسم، ويساعد في نمو الجنين، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي فهو ينظم حركة الأمعاء ويقي من سرطان القولون والرئة ومضاد للسموم والالتهابات، ويحمي من أمراض القلب، مدر للبول ومفتت لحصوات الكلى والمثانة وطارد للديدان ومنشط قوي للأعصاب، ويعالج الأنيميا والصداع.

 

فوائد الحمص التسالي 

وتابع، أن من فوائد الحمص التسالي:

الحمص غنى بالبروتين
الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.

الحمص يساعد على إنتاج الخلايا

الحمص مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.

فوائد الحمص التسالي، فيتو 

الحمص يحسن عمل أجهزة الجسم

يحتوي الحمص على العديد من المعادن الأساسية، كالفوسفور والمغنيسيوم والحديد، كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والزنك، والفوسفور، مما يجعله يساعد في تحسين أجهزة الجسم الحيوية كالكلى والقلب، كما أنه يساعد في بناء العضلات ويعزز وظيفة الأعصاب، والمغنيسيوم يسيطر على نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.

 

فوائد الحمص التسالي لمرضى السكري

الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.

الحمص يحمي من السرطان

يحتوي الحمص على حمض الفوليك وحمض الفيتيك، وهذه الأحماض تساعد في تقسيم الخلايا السليمة على جميع أنحاء الجسم، ويمنع تكون الخلايا السرطانية.

الحمص يخفض نسبة الكوليسترول في الدم
الحمص غني بالمواد التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الحمص يمنع فقر الدم

لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

الحمص يمنع الإمساك

لأن الحمص غني بالألياف، فهذا يساعد في تجنب مشاكل الهضم، ويحميك من الإصابة بالإمساك.

صحة العضلات

البروتين الموجود في الحمص يجعله غذاء صحي، ويجعله الأفضل لبناء العضلات.

يقوي العظام

غناه بالكالسيوم يجعله الأفضل لتقوية العظام، وحمايتها من الضعف.

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الحمص ينقص الوزن

لأن الحمص غني بالبروتينات والحديد، فإنه يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يساعد في السيطرة على شهيتك، وبالتالي يساعدك على التخلص من وزنك الزائد.

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الحمص فوائد الحمص التسالي الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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