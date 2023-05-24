الخميس 25 مايو 2023
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سيارات

تعرف على أكثر الميكروباصات تسليمًا في مبادرة إحلال السيارات

ميكروباص، فيتو
ميكروباص، فيتو

استعرضت مبادرة إحلال السيارات  تفاصيل جديدة حول  تسليم الميكروباصات التي تم الطلب عليها من قبل المستهلكين داخل مبادرة إحلال السيارات خلال الفترات الماضية.


وأوضحت مبادرة إحلال السيارات، أن موافقة الشركات على طلبات المتقدمين في الإحلال تتوقف على حجم الطاقة الإنتاجية للشركات وأولوية الموافقة على التخصيص حسب تاريخ التقديم على الموقع.



السيارات التي تم تخصيصها منذ بدء المبادرة 

1- 1294 كينج لونج.
2- 498 ميكروباص زيمكس.
3- 122 ميكروباص جولدن دراجون.

الأعداد التي تنتظر الموافقة المبدئية من شركات الميكروباصات 
1- 39 طلب لجولدن دراجون.
2- 2 طلب لكينج لونج.
3- لا طلبات لزيمكس.

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سيارات بي واي دي، تعد سيارات بي واي دي واحدة من أهم السيارات الصينية داخل السوق المحلي، خلال الأعوام الماضية وذلك بسبب انتشار قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع داخل المعارض، ودفع ذلك الأمر إلي دخول سيارات بي واي دي في مبادرة إحلال السيارات.

 

وفي ذات السياق المتصل أعلنت مبادرة إحلال السيارات عن تسليم سيارات بي واي دي  F3 بعدد يصل نحو 7566 سيارة

ونرصد في التقرير التالي اجمالي السيارات داخل مبادرة إحلال السيارات وهي كالتالي:
 


1- سيارات بي واي دي F3 بعدد 7566 سيارة.
 

2- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 3042 سيارة.
 

3- سيارات شيري أريزو5 بعدد 2219سيارة.
 

4- سيارات هيونداي النترا HD 1398 سيارة.
 

5- سيارات هيونداي أكسنت RB بعدد 843 سيارة. 
 

ولم يتم الإعلان عن أرقام السيارات المختفية 


أكثر السيارات في انتظار الموافقة في الإحلال
 

كما أعلنت المبادرة أعداد السيارات التي تنتظر موافقة الشركات مؤكدة أنها مرتبطة بموقف الطلبات المقدمة للشركات حتى تاريخ 20 مايو الجاري, وتشمل:
1- شيري تيجو 3 بعدد 2431 سيارة.
2- هيونداي النترا HD بعدد 2223 سيارة.
3- هيونداي أكسنت RB بعدد 1946 سيارة.
4- شيري أريزو 5 بعدد 1562 سيارة.
5- بي واي دي F3 أوتوماتيك بعدد452 سيارة.
6- بي واي دي F3 مانيوال بعدد 263 سيارة

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