الأربعاء 24 مايو 2023
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سيارات

وزير النقل الأمريكي: هناك مخاوف حقيقية بشأن نظام القيادة الآلي في سيارات «تيسلا»

سيارات تسلا، فيتو
سيارات تسلا، فيتو

 سيارات تسلا، قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، الثلاثاء: «إن هناك مخاوف حقيقية بشأن التفاعل بين نظام مساعدة السائق المتقدم في سيارات تيسلا (الطيار الآلي) والسائقين، وهو موضوع تحقيق حكومي مستمر».

 

ومنذ أغسطس 2021، تحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في سلسلة من حوادث «تيسلا»، تشمل نظام القيادة الآلي ومركبات الطوارئ المتوقفة، وما إذا كانت سيارات «تيسلا» تضمن بشكل كافٍ اهتمام السائقين.

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وقال بوتيجيج للصحفيين عندما سئل عن نظام القيادة الآلي: «هناك قلق حقيقي لا يقتصر على التكنولوجيا نفسها، ولكن التفاعل بين التكنولوجيا والسائق». 

سيارات  تسلا في فصل الشتاء

تخضع  سيارات  تسلا سايبرتراك لاختبارات في فصل الشتاء لمعرفه مدي قوة البطارية، حيث شهدت   وهي عالقة في حقل موحل بالقرب من المقر الرئيسي لشركة تسلا في تكساس. 

ويظهر أحدث نموذجين للشاحنة بقطع أصلية جاهزة للإنتاج مثل المرايا الجانبية، والجنوط العادية من المفترض أن يبدأ إنتاج تسلا سايبرتراك بشكل جدي في وقت لاحق من هذا العام. الرئيس التنفيذي إيلون ماسك واثق من أن الشركة يمكن أن تبيع ما بين 250.000 و500.000 نموذج سنويًا، مشيرًا إلى أن تسلا "ستجني ما يريده الناس ويمكنهم تحمله".
من المحتمل ألا تكلف تسلا سايبرتراك 40 ألف دولار عند طرحها للبيع، كما ذكر ماسك سابقًا، لكنه يقول إن الشاحنة الصغيرة ستظل قادرة على المنافسة مع الشاحنات الكهربائية الأخرى مثل فورد لايتنينج وريفيان R1T وجي إم سي هامر الكهربائية وغيرها من السيارات التي ستضرب السوق في السنوات القليلة المقبلة

 

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الشاحنات الكهربائية تسلا سايبرتراك الطيار الآلي الطرق السريعة التكنولوجيا

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