الأربعاء 24 مايو 2023
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سيارات

تصميمات جديدة لـ هيونداي توسان فيس ليفت حسب رغبة الأسواق

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات هيونداي، أعلنت شركة هيونداي على حصول سيارتها هيونداي توسان فيس ليفت على 7 مقاعد من توسان، بجانب المصابيح الخلفية المتصلة والعادم ثنائي المخارج مشابهين للطراز الحالي أيضًا. 

 

وزودت سيارات هيونداي بمحرك بنزين 2.5 سي سي للسيارة بقوة 187 حصانًا و1600 سي سي تيربو بقوة 226 حصانًا وإصدار هجين بقوة 261 حصانًا.

 

وأكدت شركة هيونداي، اختبار سيارتها هيونداي توسان فيس ليفت في أوروبا، وظهرت بالتغييرات طفيفة للغاية ومن المحتمل أن يكون ذلك لأسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، بينما تحصل الأسواق الدولية الأخرى على لغة تصميم جديدة للسيارة مستوحاة من موديل باليسايد. 


هيونداي توسان فيس ليفت قد تختلف في التصميم حسب السوق

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وتختلف أنماط التصميم للشركة لنفس السيارة حسب السوق، وظهر ذلك في كريتا التي تأتي بوحي باليسايد في الهند، بينما في أندونيسيا تأتي بوحي توسان. والنسخ الأوروبية من هيونداي توسان فيس ليفت ستكون متشابهة مع النموذج الحالي باختلافات بسيطة وكذلك في أمريكا الشمالية. وتشمل التغييرات شبكة التهوية الجديدة بخطوط أصغر حجمًا مع استمرار نفس المصابيح الأمامية الموضوعة رأسيًّا مع تعديلات في تصميم الصادم الأمامي يقلل من مستوى ارتفاع الحساسات الخاصة بالركن.


كما يمكن إجراء تغييرات في العجلات وغطاء المحرك، فيما تستخدم الشركة بعض الوسائل لإخفاء تغييرات التصميم. وباستثناء العجلات المعدنية الجديدة، فإن المظهر الجانبي متطابق تمامًا مع الموديل الحالي. وبالحديث عن عجلات جديدة، فتأتي من خمسة أذرع. وفي الخلف، هناك إمكانية لباب خلفي جديد. 

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