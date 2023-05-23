مواصفات محركات سيارات لكزس أل سي 500 موديل 2024

حرصت شركة لكزس، علي تزويد سيارتها لكزس أل سي 500 وأل سي 500 اتش بتقنية حديثة أبرزها نظام المعلومات والترفيه أيضا بشكل قياسي مع شاشة عرض بانورامية تدعم تقنية بلوتوث المزدوجة مع نظامي آبل كار بلاي وأندرويد، وتجمع الشاشة أيضا بين الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية واليسرى واليمنى لتوفير منظور كامل لما حول السيارة.شملت شاشة المعلومات والترفيه تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، محل سابقتها مقاس 10.3 بوصة.

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كما تم تجهيز سيارات لكزس 500 LC موديل 2024 بتحديثات جديدة على مستوى الهيكل الخارجي باللونين الأزرق الملكي والنحاسي اللامع، بالإضافة إلى لون تنجيد إضافي دارك روز، والمتاح للسيارة التي تحتوي أيضًا على عجلات معدنية مطروقة مقاس 21 بوصة مع لمسات نهائية باللون الأسود اللامع ولمسات معدنية.

وفيما يخص محركات سيارات لكزس أل سي 500 موديل 2024 تستخدم محرك الأسطوانات الثمانية سعة 5.0 ليتر، والذي يتيح للسيارة أن تتسارع إلى 100 كلم/س في 4.6 ثانية، حيث يولد 471 حصانًا و398 رطلًا من عزم الدوران، كما أن علبة التروس الوحيدة المتوفرة هي أوتوماتيكية من 10 نسب، أما بالنسبة لحزمة الرياضية الاختيارية فتتضمن ترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق من تورسن، ومخدات معدلة، ووسادات مكابح عالية الاداء، ومقاعد مزينة بنسيج الكانتارا.



وتأتي أل سي 500 أتش المحدثة، بعلبة تروس أوتوماتيكية من أربع نسب وناقل حركة متغير باستمرار يعملان معًا، مع محرك من 6 سلندر سعة 3.5 ليتر مع محركين كهربائيين بإجمالي قدرة 354 حصانا.