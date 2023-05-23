الدوري المصري، تعادل سلبي بين أسوان والبنك الأهلي في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والبنك الأهلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات الأمور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة على مرمى أسوان بفضل انطلاقات وتحركات كريم بامبو، إلا أن حارس أسوان وخط الدفاع أفسدوا كافة الهجمات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل أسوان أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والذي جاء كالتالي:

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حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو – مصطفي عبد الرسول – علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد خالد

تشكيل البنك الأهلي أمام أسوان

فيما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي أحمد صبحي، أحمد ياسين، إسلام جابر، اسامة فيصل، عاصم صلاح، موسي دياوارا، حمدي علاء، باسم مرسي، أحمد سعيد.

أسوان يتطلع إلى الفوز على البنك الأهلى

ويدخل فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة اليوم أمام البنك الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 13 وأحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.

البنك الأهلى يبحث عن الفوز على أسوان

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم بقيادة مدربه بابا فاسيليو أمام أسوان بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 31 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 12 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

وانطلقت الجولة الـ 29 أول أمس الأحد، وحقق بيراميدز الفوز علي غزل المحلة 2-0، والاسماعيلي علي حرس الحدود 1-0.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم



1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 47 نقطة

5-المقاولون 41 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة

8- فاركو 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.